Вот и вся белгородская рать

Вчера стало известно о резком изменении социального статуса сразу трех высокопоставленных членов команды сенатора Евгения Савченко, ушедшего с поста губернатора Белгородской области в 2020 году. Экс-мэра промышленного центра региона Старого Оскола Александра Сергиенко задержала ФСБ по обвинению в многолетних эпизодах коррупции. Бывший вице-губернатор по внутренней политике Валерий Сергачев в суде объявил, что стал отшельником и посвятил себя молитвам. А экс-зам господина Савченко Олег Полухин покидает пост ректора БелГУ. Эксперты считают, что все это заставит оставшихся представителей «старой элиты» стать еще более «лояльными» губернатору Вячеславу Гладкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель губернатора Белгородской области Валерий Сергачев (справа) заявил, что вместо политики посвятил себя религии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший первый заместитель губернатора Белгородской области Валерий Сергачев (справа) заявил, что вместо политики посвятил себя религии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в отношении Александра Сергиенко сообщили вчера в управлении СКР по Белгородской области. Бывшему мэру Старого Оскола, с декабря 2021 года работающему гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Белгород», предъявлено обвинение в трех эпизодах получения «особо крупной взятки за общее покровительство» (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, весь свой мэрский срок — с декабря 2017 года по декабрь 2021-го — господин Сергиенко «действовал в интересах нескольких коммерческих организаций», связанных с одним бизнесменом. Его имя не раскрывается. Мэр якобы оказывал содействие в выдаче разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости, предоставлении земельных участков в аренду и выполнении «иных действий». За это, как полагают силовики, экс-чиновник в течение четырех лет мог получить деньги, имущество и «незаконные услуги» на сумму более 15 млн руб.

Господина Сергиенко, несколько дней назад сообщившего в соцсетях, что находится в отпуске в Кисловодске, задержали оперативники белгородского управления ФСБ и сотрудники СКР. Следствие намерено ходатайствовать об избрании управленцу меры пресечения в виде ареста.

Вчера же широкую огласку получило опубликованное решение Октябрьского районного суда Белгорода, который в феврале признал экстремистской книгу «Евангелие от Елизаветы», изданную при участии депутата облдумы, вице-губернатора по внутренней политике в 2011–2016 годах Валерия Сергачева. В решении приводятся показания господина Сергачева, которые он давал в ходе судебных заседаний. Политик, в частности, сообщил, что уехал из Белгорода и поселился в уединенном монашеском ските, где «молится по пять часов в день». Также он заявил, что якобы обладает даром ясновидения и знает о событиях, которые случатся весной и осенью 2023 года, в 2025 и 2028 годах. Конкретные пророчества господина Сергачева в решении суда не приводятся, сказано лишь, что он ждет, что в 2028-м культ «Моностона», которому посвящена книга, станет «доминирующим во всем мире».

Как предположил в суде господин Сергачев, резонанс вокруг книги может быть связан «со стремлением заинтересованных лиц отстранить от власти команду Евгения Савченко». Сам бывший губернатор и нынешний сенатор, напомним, тоже опубликовал книгу о культе «Моностона». Его труд под названием «Потрясение…» уже вызвал резкую критику Русской православной церкви, ранее считавшей господина Савченко одним из своих искренних сторонников во власти.

Также в понедельник стало известно, что 21 марта может стать последним рабочим для ректора Белгородского национального исследовательского университета (БелГУ, участник статусной федеральной программы «Приоритет 2030») Олега Полухина. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе вуза, воздержавшись от более подробных комментариев «до получения официальных документов от Минобрнауки».

Господин Полухин в 2000-2012 годах руководил аппаратом господина Савченко и был первым вице-губернатором региона. Ему 67 лет, в 2023 году истекает его очередной ректорский срок, а предельный возраст для этой должности — 65 лет, в исключительных случаях — 70. Кадровое изменение в БелГУ, вероятно, стало неожиданным. На сайте вуза уже была опубликована повестка ученого совета на 27 марта, господин Полухин на нем в статусе ректора должен был вручать подчиненным дипломы. Один из пунктов повестки — обсуждение процедуры выборов главы вуза.

Местные СМИ и telegram-каналы вчера называли в качестве возможной преемницы господина Полухина референта нынешнего главы региона Вячеслава Гладкова Евгению Карловскую. Она получила должность в регионе в конце 2022 года, ранее работала проректором Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.

Госпожа Карловская в беседе с «Ъ-Черноземье» не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения о своем возможном назначении. «Я не являюсь человеком, который принимает такие решения. В моей жизни каких только не было сюрпризов. Абсолютно спокойно отношусь к слухам»,— сказала чиновница, переадресовав вопросы «Ъ-Черноземье» в Минобрнауки. Ведомство вчера не публиковало каких-либо документов о кадровых изменениях в БелГУ.

Политолог Владимир Слатинов считает, что в Белгородской области «сюжеты разных историй объединились в довольно цельную картину игры на понижение ярких и ресурсных представителей старого регионального истеблишмента». Эксперт предположил, что «следует ждать продолжения развития данного сюжета». «Рациональной реакцией оставшихся на плаву все еще многочисленных местных акторов, сделавших карьеру и капиталы в прежнюю эпоху, может быть только демонстрация лояльности новой власти»,— заключил он.

Сергей Калашников