Холодильный расчет

Апелляционный суд в Белгороде утвердил приговор по делу о контрабанде с Украины в 2015–2016 годах 132 единиц холодильного оборудования стоимостью 140 млн руб., которое могло быть установлено на российскую небоевую военную технику в рамках исполнения гособоронзаказа. Бывший заместитель генерального директора АО «Русхол» Сергей Жук приговорен к восьми годам колонии строгого режима, инженер предприятия Евгений Рычков — к 7,5 годам. Адвокаты подсудимых намерены подать кассационную жалобу на приговор.

Поставки холодильного оборудования из соседней Украины в Белгородскую область десятилетней давности силовики теперь трактуют как контрабанду

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Белгородский областной суд оставил без изменения приговор Свердловского райсуда Белгорода по делу о контрабанде оборудования, которое могло использоваться при создании вооружения или военной техники. Организатору схемы назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб., его сообщнику — семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Согласно судебному решению от 8 апреля 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем заместителе генерального директора белгородского поставщика оборудования для кондиционирования воздуха АО «Русхол» Сергее Жуке и инженере предприятия Евгении Рычкове.

Сергею Жуку 72 года. Он родился в Харьковской области Украины, является гражданином РФ и зарегистрирован в Белгородской области. Господин Жук работал заместителем генерального директора местного АО «Русхол», выпускающего оборудование для кондиционирования воздуха, и был его акционером в 2015–2021 годах.

Евгению Рычкову 41 год. Он родился в Ярославской области и зарегистрирован в Москве. Господин Рычков работал инженером по эксплуатации оборудования в АО «Русхол». Ранее оба судимы не были.

Из приговора следует, что фигурантов признали виновными в контрабанде оборудования, которое могло использоваться при создании вооружения или военной техники (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ; максимальное наказание — 12 лет лишения свободы), легализации (отмывании) имущества, приобретенного в результате преступления (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; до семи лет), и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет).

Согласно материалам дела, в 2011 году между «Русхолом» и АО «Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"» был заключен договор на исполнение гособоронзаказа. Он предусматривал поставку и монтаж холодильных установок ШХ-300 для чувашского АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (производит небоевую технику для Минобороны РФ, например, машины технической помощи, обитаемые модули, командно-штабные машины). Стоимость работ составляла 46,1 млн руб. Впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, которыми срок действия договора был продлен до 31 декабря 2020 года, а его стоимость увеличена до 508,8 млн руб.

Как установил суд, умысел, направленный на хищение средств, перечислявшихся в рамках исполнения гособоронзаказа, возник у Сергея Жука в начале 2015 года.

По мнению суда, он вовлек в преступную схему инженера предприятия Евгения Рычкова, главного экономиста «Русхола», имя которого не раскрывается, и других неустановленных лиц. Уголовные дела в отношении остальных предполагаемых участников хищений выделены в отдельное производство.

В схеме участвовало украинское ООО НПФ «Опытно-конструкторское бюро холодильных машин» из Харькова, которое суд счел подконтрольным Сергею Жуку. По материалам дела, участники организованной группы вывезли с Украины в Россию в 2015–2016 годах на принадлежавшем «Русхолу» грузовике 32 единицы оборудования, а с октября 2016 года по июнь 2020-го — еще 100 единиц. Для перемещения оборудования через границу фигуранты внесли в таможенную декларацию недостоверные сведения, указав, что речь идет о товаре общепромышленного назначения — холодильных установках УХ-2,5.

Подсудимые, как сообщается в приговоре, намеренно не обратились в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и подготовили поддельные документы, скрывавшие иностранное происхождение оборудования.

Для легализации оборудования, как установил суд, были учреждены подставные компании, которые перепродали формально его АО «Русхол», а затем холодильные установки были поставлены заказчику — чувашскому предприятию в рамках гособоронзаказа.

За всю продукцию впоследствии было выплачено 139,4 млн руб. из средств Министерства обороны РФ.

Во время судебного разбирательства обвиняемые вину не признали. По словам Сергея Жука, военному ведомству не был причинен ущерб, поскольку контракт исполнен. Евгений Рычков утверждал, что не знал о военном назначении поставляемых холодильных установок.

Приговор по уголовному делу вступил в законную силу, при этом гражданский иск Минобороны о взыскании с осужденных 175,5 млн руб. материального ущерба, рассматривался отдельно и был оставлен судом первой инстанции без удовлетворения.

Адвокат Сергея Жука Андрей Гудыменко сообщил «Ъ-Черноземье», что намерен подать кассационную жалобу на приговор, а в случае ее отклонения — обратиться в Верховный суд РФ. По словам господина Гудыменко, из соседнего государства поставлялись лишь детали, которые сами по себе не имеют военного назначения. Уже впоследствии их переработало АО «Русхол» для исполнения гособоронзаказа.

Господин Гудыменко также заявил «Ъ-Черноземье», что возбуждения уголовных дел в отношении его клиента добивались конкуренты, но не стал называть персоналии.

По мнению адвоката, им уже удалось снизить мощность «Русхола» в пять раз, а после отправки подсудимых в колонию предприятие и вовсе «погибнет». Ситуация, считает защитник, имеет и социальное значение, поскольку завод находится в приграничном белгородском городе Шебекино и обеспечивает местных жителей рабочими местами.

Алина Морозова