«Будто Бог на нас обиделся»

Вчера в Воронежской области, за два дня до введения особого режима, резко осложнилась пожароопасная обстановка. С субботы в регионе ежедневно происходят около 150 ландшафтных пожаров, а вчера один из них привел к уничтожению 12 строений, в том числе восьми жилых домов, в селе Мечетка Бобровского района. Пожар, начавшийся в поле за селом, настиг почти целую улицу, оставив лишь несколько строений. Жителям Мечетки сопереживал корреспондент “Ъ-Черноземье” Олег Мухин.

Мечетка — крупное по местным меркам, на 700 домов и 900 жителей, село на левом берегу реки Битюг, недалеко от трассы М-4. Вчера почти весь день его застилал дым: по словам жителей, около десяти утра за селом у небольшой реки Мечеть, притока Битюга, загорелись трава и деревья. Пожарные начали бороться с огнем, но вскоре после полудня из-за сильного ветра он перекинулся на ближайшие деревянные дома в Первомайском переулке.

Видно было, что пожарные пытались отстоять дом за домом: окраина села была опахана, а среди развалин хаотично возвышались абсолютно целые строения. Посередине улицы была наскоро пропахана противопожарная полоса, но и она не предотвратила переход огня. Крайние дворы в переулке остались целыми. Дальше возле них чернели сгоревшие постройки, дворы были выжжены полностью, а металлические заборы лежали на земле. Еще дальше на стороне, выходящей к лугу, остались только пепелища — крыша и кирпичные стены рухнули внутрь, дома превратились в большие, равномерно горящие костры высотой не более чем по пояс. Иногда внутренние стены можно было угадать по очертаниям углей. В доме на другой стороне улицы кирпичная кладка осталась целой — но рухнувшая внутрь крыша вместе с домашними предметами ярко горела, и пламя иногда вырывалось из прямоугольных оконных проемов, как из печи.

«Соседку нашу из этого дома мы забрали, когда постройки начали гореть. А вот и поросята, и овцы у нее сгорели, — рассказывала хозяйка соседнего, уцелевшего дома Людмила Федоренко. — Тушить сначала было некому — молодежи почти нет. Да и многие из сгоревших домов стояли пустыми — для кого-то они были дачами, кто-то умер. Но дома все были хорошие, с газом. Хорошо, газ отключили вовремя».

Огненное начало С субботы, 10 апреля, в Воронежской области ежедневно происходит порядка 150 ландшафтных пожаров. Смотреть

Представителей газовой службы на улице вчера вечером было не меньше десятка — примерно столько же, сколько оставшихся проливать дома пожарных. Сделав свою работу, газовики собрались в конце улицы, ожидая указаний. Недалеко от них догорал дом, на который огонь перекинулся первым. О его владелице глазевшие на пожар жители отзывались неоднозначно: кто-то уважительно называл по имени-отчеству, характеризуя как «чистенькую бабушку», кто-то — «бабкой, которая зажгла мусор на краю участка и ушла». «Чуть не потеряли мы ее, — сетовал мужчина рядом с домом, от которого осталась только печь со стоящим внутри чайником. — Потом только выяснилось, что забрали ее в самом начале. Потом еще дом загорелся, затем Кузьмич полыхнул — и пошло».

«Я видел, что горело на лугу вдалеке, но огонь к селу не приближался, и я прилег. Очнулся — слышу треск. Глянул — а соседний дом горит. Потом и ко мне пришло, и через улицу», — отстраненно делился сосед первой погорелицы Дмитрий Чернышов. С большей охотой он хвалил пожарных: «Отстояли мой дом. А баня сгорела, сарай — ну и ладно». Спасателей хвалили многие. «В 2010 году с другой стороны села горела улица Октябрьская, после этого появилась пожарная команда. Опахивали бурьян, трудились. А теперь будто Бог на нас обиделся», — жаловалась соседка погорельцев Нина Горских.

Пожарища были похожи друг на друга, но различались в деталях. За парой домов, стоящих на окраине, остался лежать обгоревший мусор, который огонь не смог уничтожить, — стеклянные бутылки, консервные банки. Определить, стал ли он источником возгорания, теперь было сложно. Возле другого пепелища остались несгоревшими капитальные, выложенные плиткой стены надворных построек и аккуратно «благоустроенная» вкопанными в землю бутылками садовая дорожка. Еще один дом, рядом с которым не было мусора, хозяева хотели продавать, рассказывали жители, но от него остался лишь квадратный костер и обгоревший вход в погреб.

Пожарным не пришлось спасать людей из пламени — жильцы выбежали сами. Кто-то забрал соседей-погорельцев и увез в райцентр, за кем-то приехали дети. «Если останется хотя бы две пожарные машины — мало ли что случится! — я тоже останусь ночевать», — делилась Людмила Федоренко. Пожарных к вечеру становилось только больше: подтягивались расчеты из Боброва и соседнего райцентра Лиски, не переставала работать местная добровольная команда, а водой их автомобили заправляли из большой сельскохозяйственной цистерны, которую привез трактор одного из местных сельхозпредприятий. В половине восьмого вечера о локализации пожара объявили в областном главке МЧС. Но над селом продолжала висеть дымка от догоравших домов и деревьев, тлевших на выгоревшем лугу у реки.