Взрывной ремонт

На федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод» в Котовске во время ремонтных работ 20 июня произошел взрыв. В результате погибли четыре работника подрядной организации, еще минимум 12 человек получили ранения. Власти говорят, что причиной происшествия стал человеческий фактор, а местным жителям и сотрудникам завода ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Во вторник в 14:10 в оперативную дежурную смену главного управления МЧС по Тамбовской области поступило сообщение «о хлопке» в здании на проспекте Труда в Котовске. В ведомстве сообщили, что на пороховом заводе произошло возгорание, на ликвидацию которого выехали 12 отделений пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из спецчасти.

После прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на пороховой завод спасатели провели разведку и обнаружили очаг на первом этаже производственного задания на площади 1 кв. м. Огонь локализовали в 14:14, через три минуты ликвидировали полностью. На месте работали четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава и оперативная группа управления МЧС по региону. По данным ведомства в результате происшествия погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров прервал рабочую поездку по региону и оперативно выехал на место происшествия.

«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — сказал господин Егоров. По его словам, работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает.

Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.

На пороховой завод в Котовске оперативно прибыл и прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, который координировал работу контролирующих и правоохранительных органов. Прокуратура Котовска организовала надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности функционирования предприятия.

В управлении Следственного комитета России по Тамбовской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). В ведомстве рассказали, что в результате происшествия погибли работники порядной организации, которая проводила в здании завода ремонтные работы. По данным СКР, точное количество пострадавших уточняется.

На территории завода работает следственная группа, которую координирует руководитель следственного управления Александр Полшаков.

Тамбовский пороховой завод ведет свою историю с 1913 года. По собственным данным, предприятие сейчас производит всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем, пороха для патронов стрелкового оружия, а также более 30 видов игрушек, в том числе неваляшек. Вчерашнее происшествие — не первое в истории предприятия.

Осенью 2015 года взрыв произошел на участке сушки пороха. В результате погиб один и пострадали три сотрудника, которые проезжали мимо на грузовике. Через полгода возгорание с последующим взрывом произошло в цехе помески и укупорки пороха на участке укупорки в технологическую тару. Один человек погиб на месте, пятеро скончались в медучреждениях, еще один рабочий выжил, получив ожоги второй-третей степени тяжести. На тот момент губернатор Александр Никитин обвинил руководство завода в халатности, а Ростехнадзор заявил о сотнях нарушений техники пожарной безопасности.

Через год мастер производственного участка порохового завода получила пять лет условно за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек. Ущерб заводу от того происшествия оценили в 32 млн руб.

Сергей Толмачев