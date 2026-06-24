Приговор не вышел из комнаты

Суд в Липецке заново рассмотрит уголовное дело экстрадированного из Сербии Сергея Титова и его соучастника Даниила Плотникова, которые были приговорены к реальным срокам за обман местного предпринимателя на 25 млн руб. Их приговор отменен из-за нарушения тайны совещательной комнаты: служебная проверка показала, что документ был изготовлен после оглашения резолютивной части. Один из фигурантов уже выпущен из-под стражи, а рассматривавшая дело судья ранее прекратила полномочия по собственному заявлению.

Фигурантам дела о бизнес-преступности в Липецке удалось отменить приговор по формальным основаниям

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Левобережный райсуд Липецка приступает к повторному рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении предпринимателей Сергея Титова и Даниила Плотникова. Согласно картотеке дел, первое заседание состоится 29 июня.

Титов и Плотников выслушали приговор в конце прошлого года. Как рассказывали тогда в облпрокуратуре, Левобережный райсуд признал их виновными в обмане бизнесмена на 25 млн руб. С мая 2021 года по апрель 2022-го подсудимые путем заключения фиктивных сделок, а также под предлогом оказания юридической помощи и решения вопросов, возникающих в ходе судебного спора с налоговым органом, получили от потерпевшего деньги, но ничего не сделали. По данным источника «Ъ-Черноземье», знакомого с материалами дела, речь шла о взаимоотношениях Титова и Плотникова с крупной липецкой дорожной компанией ООО «Инфинити групп».

По приговору Титов получил три года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб., а Плотников — четыре года и штраф 400 тыс. руб

Об уголовном деле стало известно задолго до приговора. В 2024 году Титову удалось покинуть Россию. Его объявили в международный розыск по инициативе подразделения Интерпола в структуре УМВД России по Липецкой области. В мае 2024 года Титова задержали в аэропорту Белграда и передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Липецк, где его заключили под стражу. По данным «Ъ-Черноземье», сам Титов отрицал, что скрывался: он заявлял, что жил в Турции легально по месту регистрации, об уголовном деле не знал, а в Сербию приехал из-за личных отношений с местной жительницей.

С приговором оказались не согласны и сторона обвинения, посчитавшая наказание слишком мягким, и защита Даниила Плотникова. Его адвокат Екатерина Муконина в апелляционной жалобе заявила, что в основу решения суда были положены недопустимые и противоречивые доказательства. Титов приговор не оспаривал.

В процессе рассмотрения материалов дела в апелляции выяснилось, что по обращению прокуратуры от 13 января этого года Липецкий облсуд провел служебную проверку.

Ее результаты показали, что судья Левобережного райсуда Елена Нефедова не изготовила полный текст приговора Титову и Плотникову непосредственно в совещательной комнате перед оглашением.

Судя по картотеке дел, судья находилась в совещательной комнате четыре дня и огласила приговор 12 декабря. За день до обращения прокуратуры она подала заявление о прекращении полномочий, которое было удовлетворено.

Из-за выявленного нарушения облсуд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе суда, освободив Плотникова из следственного изолятора (СИЗО). Мера пресечения для Сергея Титова не менялась.

Сергей Толмачев