Полет на миллион

2-й Западный окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего начальника разведки отдельной воронежской авиаэскадрильи Росгвардии Виктора Семенова, который пытался оспорить взыскание с него 1 млн руб. ущерба вертолету Ми-8Т, в 2017 году потерпевшему аварию в Подмосковье. После обвинительного приговора с летчика пытались взыскать 55 млн руб. якобы нанесенного вертолету ущерба, но суд снизил сумму до 1 млн руб. из-за увольнения офицера по состоянию здоровья и наличия у него трех детей. Капитан посчитал и эту сумму большой и пытался снизить ее до 100 тыс. руб., но в апелляции это не удалось, а в кассацию он обращаться не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Апелляционный суд оставил без изменения решение Воронежского гарнизонного военного суда от 6 февраля 2023 года, которым иск воронежской войсковой части к бывшему военнослужащему этого подразделения Виктору Семенову был удовлетворен частично. Из запрашиваемых 55,2 млн руб., необходимых для ремонта вертолета, был взыскан 1 млн руб. (помимо ранее удержанных из зарплаты 42 тыс. руб.).

Авария произошла еще 12 октября 2017 года. В этот день экипаж вертолета Ми-8Т воронежской отдельной авиаэскадрильи Росгвардии под руководством начальника разведки Семенова выполнял учебно-боевое задание «Полет на десантирование войск и боевой техники (грузов)». По заданию экипажу Ми-8 предстояло с аэродрома Ермолино в Калужской области отправиться в поселок Софрино под Москвой, забрать груз весом 300 кг и доставить его в Удомлю Тверской области. Пока машина была на первом отрезке пути, экипажу по радиосвязи передали новое полетное задание: вместо груза переправить из Софрина в Удомлю восьмерых бойцов, их служебную собаку и амуницию общим весом примерно 200 кг.

Забрав около 15 часов дня группу на стадионе софринской части, капитан Семенов, как было установлено расследованием, начал так называемый вертолетный взлет: энергичное движение по наклонной прямой с одновременным набором скорости и высоты. Но подняться над окружающими стадион десятиметровыми деревьями вертолету не удалось: обороты винта упали ниже допустимого уровня. Тем не менее отказываться от взлета экипаж не стал, а направил машину в просеку, ведущую к расположенному неподалеку противопожарному водоему. Над озером, впрочем, набрать высоту тоже не вышло.

Вертолет завис над самой водой: к недостаточной мощности прибавился уход части энергии воздушных потоков на создание волн, а не на взлет. Попытка подняться выше не удалась, поэтому командир экипажа скомандовал десанту сбросить в воду бронежилеты и каски. Это помогло, но ненадолго: вертолет начал взлет обратно в сторону площадки, но смог подняться только на 3,6 метра, зацепил несущим винтом ветви и совершил грубую посадку.

Экипаж, десант и собака не пострадали, но вертолету был нанесен существенный ущерб. Экспертиза установила, что ремонта требовала значительная часть машины — от лопастей несущего винта до фюзеляжа и хвостовой балки. Даже двигатели и редуктор пришлось снять с эксплуатации, потому что в пиковом взлетном режиме вместо допустимых шести минут они проработали 12. Ущерб экспертиза оценила в 44,9 млн руб. (последующая сумма в 55,2 млн руб. появилась из-за удорожания ремонта за прошедшее с первой экспертизы время), а следователи СКР пришли к выводу, что ЧП имело еще и тяжкие последствия, выразившиеся в «снижении боевой готовности военной части в целом».

Вертолетчик Семенов с обвинениями не согласился: по его мнению, безопасности помешало изменение полетного задания, чрезмерная загрузка вертолета и неожиданное падение оборотов несущего винта после взлета над софринской частью из-за износа двигателей и особенностей машины (падение оборотов винта ниже допустимых при взлете).

Солнечногорский гарнизонный военный суд, опираясь на экспертизу, признал вертолет исправным, но имеющим «техническую особенность» — недостаточную мощность двигателей для подъема груза, близкого по весу к максимально допустимому. Выяснилось, что пилот после взлета не совершил необходимое контрольное зависание для оценки соответствия «взлетного веса располагаемой мощности двигателей».

В августе 2022 года капитана приговорили к трем годам лишения свободы условно за нарушение правил полетов (с. 351 УК РФ) и признали за войсковой частью право на удовлетворение гражданского иска. Строго наказывать вертолетчика не стали — с учетом отличных характеристик отставного офицера, его участия в контртеррористических операциях и наличия троих детей.

Гражданский иск части к офицеру рассматривался в Воронеже. Гарнизонный суд взял за основу ущерб, рассчитанный сразу после аварии,— 44,9 млн руб. Суд счел, что по закону капитана нужно привлечь к материальной ответственности в полном размере. Но с учетом наличия трех детей, причинения ущерба по неосторожности, последующего увольнения в том числе из-за признания негодным к летной работе суд решил снизить сумму до 1 млн руб., так как «взыскание ущерба в большем размере также может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении».

Оспаривать решение стала не войсковая часть, а сам офицер. Направляя жалобу во 2-й Западный окружной военный суд, он попросил уменьшить сумму взыскания до 100 тыс. руб. Он заявил, что остаточная стоимость вертолета нулевая, восстанавливать старую машину нецелесообразно. Также летчик отметил, что суд не учел состояния здоровья членов его семьи и размер доходов, которые не позволяют возместить сумму сразу, что приведет к необходимости оплаты исполнительского сбора в 7%. Представители части просили оставить решение без изменения.

В итоге окружной суд признал расчеты первой инстанции правильными, а доводы о состоянии вертолета и «добровольном согласии на частичное возмещение ущерба» — не имеющими влияния на размер взыскания.

Представлявший интересы Виктора Семенова адвокат Юрий Шахматов рассказал «Ъ-Черноземье», что пилот не захотел подавать кассационную жалобу. Судя по материалам суда, после окончания службы отставной капитан работал в одной из небольших российских авиакомпаний. Представители части также не стали обращаться в кассационный суд.

Олег Мухин