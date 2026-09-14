Строгий аппетит

Коминтерновский райсуд Воронежа признал владельца сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина виновным в попытке дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему назначено семь лет колонии строгого режима со штрафом в 1,25 млн руб. Предприниматель, который более чем за год нахождения под стражей признал вину, назвал приговор смертельным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владелец сети «Русский аппетит» Андрей Прытыкин на оглашении приговора в Коминтерновском районном суде Воронежа Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Под стражей владелец «Русского аппетита» Андрей Прытыки находится с августа прошлого года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Приговор Андрею Прытыкину был вынесен днем в понедельник, 14 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Андрей Прытыки заявил, что действительно дал Бавыкину деньги, так как опасался проблем для своего бизнеса, а также распространения порочащих сведений, которыми ему угрожал чиновник. Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 5 Владелец сети «Русский аппетит» Андрей Прытыкин на оглашении приговора в Коминтерновском районном суде Воронежа Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Под стражей владелец «Русского аппетита» Андрей Прытыки находится с августа прошлого года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Приговор Андрею Прытыкину был вынесен днем в понедельник, 14 сентября Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Андрей Прытыки заявил, что действительно дал Бавыкину деньги, так как опасался проблем для своего бизнеса, а также распространения порочащих сведений, которыми ему угрожал чиновник. Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Приговор Андрею Прытыкину был вынесен днем в понедельник, 14 сентября. Перед этим доставленный под конвоем предприниматель заявил, что не будет давать комментариев прессе. Решение он выслушал, находясь за решеткой.

Под стражей владелец «Русского аппетита» находится с августа прошлого года. Тогда в его отношении региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). В основу уголовного дела легла история, произошедшая на выборах в областную думу в 2020 году.

Андрею Прытыкину 59 лет. С 2000 года он владеет и руководит сетью фастфуда под названием «Русский аппетит», которую в народе называют «РусАп». Она была создана в Воронеже; помимо нескольких сотен ларьков, где продаются бутерброды, бургеры, хот-доги и другая готовая еда, в разное время в состав сети входили кафе и бары «Вермишель» и «Гвозди» и ресторан «Гулливер». Продукция сети изготавливается на собственном комбинате. С 2010-х годов «РусАп» активно развивал свое присутствие за пределами Воронежской области по программе франшизы. По собственным данным, сейчас сеть представлена в 11 регионах, в том числе в Москве, а в ее состав входит порядка 600 точек.

По версии следствия, в середине сентября 2020 года Прытыкин передал главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его заместительнице Светлане Васьковой через посредника 250 тыс. руб. «в целях обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной Думы».

Преступление, как сообщали в Следственном комитете, не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

Как установил суд, на тех выборах Бавыкин и Васькова получили от девяти кандидатов в депутаты областной и городской дум 7 млн руб. за победу на выборах. За это они получили 10 и семь лет колонии соответственно, а все взяткодатели избежали ответственности благодаря признанию вины. Прытыкин же отказался признать себя виновным.

Владелец «Русского аппетита» неоднократно в суде доказывал свою непричастность к даче взятки, а также инициировал подачу в суд десятка заявлений о том, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Во всех его прошениях было отказано. После задержания и смены адвоката Прытыкин изменил отношение к делу и признал вину.

В прениях гособвинитель запросил для предпринимателя семь лет колонии строгого режима и штраф в 1,25 млн руб. Прытыкин назвал это наказание смертельным из-за наличия у него болезней. Он заявил, что действительно дал Бавыкину деньги, так как опасался проблем для своего бизнеса, а также распространения порочащих сведений, которыми ему угрожал чиновник.

«Угрозы были постоянными и не прекращались даже после моей победы. Деньги я передал уже после выборов, когда никакую победу купить было невозможно. Я сделал это потому, что боялся последствий отказа. Это не оправдывает выбранный мной способ действий, но именно так все и произошло», — сказал предприниматель во время последнего слова.

Также Прытыкин заверил суд, что раскаивается. «Я уже много потерял. Время под стражей заставило меня заново оценить свои решения, отношение к близким и ответственность перед людьми, которые от меня зависят», — резюмировал предприниматель.

Задержание, напомним, помешало ему баллотироваться в прошлом году в новый созыв областной думы, где ранее он представлял «Единую Россию».

Большинство участников истории с дачей взяток Бавыкину смогли на прошлых выборах пройти в городскую думу Воронежа.

Стоит отметить, что в итоге наказание Прытыкину может быть усилено с учетом его второго уголовного дела об уклонении от уплаты порядка 700 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ, до трех лет лишения свободы). В Следственном комитете считают, что бизнесмен создал схему ухода от налогообложения с помощью дробления бизнеса: сотрудники его предприятий и родственники якобы формально регистрировались как индивидуальные предприниматели, что позволяло применять специальные налоговые режимы для минимизации налоговых обязательств.

Он признал вину и, по собственным словам, возместил значительную часть ущерба.

Владимир Зоркий