Строгий аппетит
Владелец воронежской сети фастфуда Андрей Прытыкин получил семь лет колонии
Коминтерновский райсуд Воронежа признал владельца сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина виновным в попытке дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему назначено семь лет колонии строгого режима со штрафом в 1,25 млн руб. Предприниматель, который более чем за год нахождения под стражей признал вину, назвал приговор смертельным.
Приговор Андрею Прытыкину был вынесен днем в понедельник, 14 сентября. Перед этим доставленный под конвоем предприниматель заявил, что не будет давать комментариев прессе. Решение он выслушал, находясь за решеткой.
Под стражей владелец «Русского аппетита» находится с августа прошлого года. Тогда в его отношении региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). В основу уголовного дела легла история, произошедшая на выборах в областную думу в 2020 году.
Андрею Прытыкину 59 лет. С 2000 года он владеет и руководит сетью фастфуда под названием «Русский аппетит», которую в народе называют «РусАп». Она была создана в Воронеже; помимо нескольких сотен ларьков, где продаются бутерброды, бургеры, хот-доги и другая готовая еда, в разное время в состав сети входили кафе и бары «Вермишель» и «Гвозди» и ресторан «Гулливер». Продукция сети изготавливается на собственном комбинате. С 2010-х годов «РусАп» активно развивал свое присутствие за пределами Воронежской области по программе франшизы. По собственным данным, сейчас сеть представлена в 11 регионах, в том числе в Москве, а в ее состав входит порядка 600 точек.
По версии следствия, в середине сентября 2020 года Прытыкин передал главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его заместительнице Светлане Васьковой через посредника 250 тыс. руб. «в целях обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной Думы».
Преступление, как сообщали в Следственном комитете, не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
Как установил суд, на тех выборах Бавыкин и Васькова получили от девяти кандидатов в депутаты областной и городской дум 7 млн руб. за победу на выборах. За это они получили 10 и семь лет колонии соответственно, а все взяткодатели избежали ответственности благодаря признанию вины. Прытыкин же отказался признать себя виновным.
Владелец «Русского аппетита» неоднократно в суде доказывал свою непричастность к даче взятки, а также инициировал подачу в суд десятка заявлений о том, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Во всех его прошениях было отказано. После задержания и смены адвоката Прытыкин изменил отношение к делу и признал вину.
В прениях гособвинитель запросил для предпринимателя семь лет колонии строгого режима и штраф в 1,25 млн руб. Прытыкин назвал это наказание смертельным из-за наличия у него болезней. Он заявил, что действительно дал Бавыкину деньги, так как опасался проблем для своего бизнеса, а также распространения порочащих сведений, которыми ему угрожал чиновник.
«Угрозы были постоянными и не прекращались даже после моей победы. Деньги я передал уже после выборов, когда никакую победу купить было невозможно. Я сделал это потому, что боялся последствий отказа. Это не оправдывает выбранный мной способ действий, но именно так все и произошло», — сказал предприниматель во время последнего слова.
Также Прытыкин заверил суд, что раскаивается. «Я уже много потерял. Время под стражей заставило меня заново оценить свои решения, отношение к близким и ответственность перед людьми, которые от меня зависят», — резюмировал предприниматель.
Задержание, напомним, помешало ему баллотироваться в прошлом году в новый созыв областной думы, где ранее он представлял «Единую Россию».
Большинство участников истории с дачей взяток Бавыкину смогли на прошлых выборах пройти в городскую думу Воронежа.
Сколько получили Юрий Бавыкин и Светлана Васькова
Как отреагировали на наказание Прытыкина
Стоит отметить, что в итоге наказание Прытыкину может быть усилено с учетом его второго уголовного дела об уклонении от уплаты порядка 700 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ, до трех лет лишения свободы). В Следственном комитете считают, что бизнесмен создал схему ухода от налогообложения с помощью дробления бизнеса: сотрудники его предприятий и родственники якобы формально регистрировались как индивидуальные предприниматели, что позволяло применять специальные налоговые режимы для минимизации налоговых обязательств.
Он признал вину и, по собственным словам, возместил значительную часть ущерба.