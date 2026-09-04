Из колонии виднее

В суде прошло очередное заседание по уголовному делу известного воронежского журналиста Александра Пирогова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы предыдущего созыва Андрея Маркова («Единая Россия»). На нем были допрошены три свидетеля обвинения. С показаниями выступили бывший глава управления региональной политики Александр Холод, ученый Виктор Ковалевский, а также экс-вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, который отбывает 10-летний срок в колонии в Кировской области.

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Александра Пирогова с конца прошлого года судят за клевету на депутата Госдумы предыдущего созыва Андрея Маркова (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). Как рассказывал «Ъ-Черноземье», расследованием уголовного дела в отношении журналиста занималось местное управление Следственного комитета России. Заявление о привлечении Александра Пирогова к ответственности в ведомство подал сам депутат.

В основе уголовного дела находится ряд статей, опубликованных в местных изданиях «Экономика и жизнь регионов» и «Воронежские новости» в 2020–2021 годах.

Они посвящены биографии нынешнего депутата, который в разные годы служил в воронежском управлении ФСБ, работал в управлении экспертной и контрольной работы и в управлении региональной политики правительства региона, а также занимал должность первого замруководителя аппарата губернатора.

Под обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений следствие подразумевает утверждения о том, что господин Марков во время службы в УФСБ «проявлял слабовольность и неуравновешенность», а также якобы уклонился от командировки в Чечню и не самостоятельно написал диссертацию. Кроме того, преступлениями трактуются части текстов, в которых рассказывается, как во время работы чиновником политик якобы курировал местных оппозиционеров, входивших в признанную впоследствии экстремистской организацию, обманывал коллег, за деньги организовывал протесты и контролировал работу большинства местных СМИ.

Александр Пирогов не признает вину и говорит, что вся информация в его текстах правдива.

По его словам, следствие приводит в деле цитаты из его статей не полностью и с существенными изменениями, искажающими первоначальный смысл. Авторство одной из указанных в материалах статей он и вовсе отрицает. Кроме того, журналист отмечает, что не публиковал тексты, а выполнял редакционные задания.

Последнее заседание началось с допроса по видеосвязи из Санкт-Петербурга Александра Холода, который в 2019–2021 годах руководил управлением региональной политики Воронежской области, а до этого руководил в нем же отделом социально-политических проектов. Он рассказал, что был знаком с господином Марковым с начальной школы. Отвечая на вопросы обвинения, господин Холод заявил, что, работая в правительстве, тот не оказывал давление на журналистов.

По словам бывшего главы управления, общение с журналистами в различных форматах происходило для сбора обратной связи о происходившем в регионе и в стране. Он подтвердил, что для этого был нужен и созданный Андреем Марковым «Клуб политологов», участие в котором принимали представители и системной, и несистемной оппозиции. Последние, как отметил господин Холод, приходили туда сами, так как площадка была открыта.

Также экс-чиновник рассказал, что гранты и государственные контракты местные СМИ получали на конкурентных условиях. Отвечая на вопрос Александра Пирогова, он допустил, что управление региональной политики могло просить журналистов поднимать какие-либо темы в своих публикациях или, наоборот, — не обращать внимания. Господин Холод подчеркнул, что это не было давлением, а управление региональной политики получало «тонны грязи» в свой адрес от Telegram-канала «Спойлер» и издания «Экономика и жизнь регионов».

Адвокат подсудимого Андрей Рябов поинтересовался у Александра Холода, содержались ли в негативных публикациях об Андрее Маркове сведения о преступлениях, которые тот якобы совершил. Тот сказал, что не помнит таких случаев.

Вторым свидетелем обвинения выступил экс-вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, который отбывает 10-летний срок за мошенничество в колонии в Кировской области. Его допрос был затруднен из-за плохого качества звука в помещении, в котором он находился. После подключения Бавыкин не понял, зачем его вызвали на допрос, и спросил: «Меня в чем-то обвиняют?». После получения разъяснений он дал положительные характеристики Андрею Маркову, охарактеризовав его как профессионального и компетентного человека.

Бавыкин отказался обсуждать работу господина Маркова в УФСБ: «Такие вопросы в нашем сообществе не принято задавать». Также он оставил без ответа почти все вопросы защиты: он не вспомнил, претендовал ли он в конце 10-х годов на пост главы Новоусманского района, и заявил, что не знает о связях Андрея Маркова с воронежским коммунальным бизнесменом Вадимом Ишутиным. Бавыкин отметил, что общался с Александром Пироговым один раз и не хочет больше делать этого никогда.