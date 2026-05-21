Погромы не увенчались успехом

В Липецкой области началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей города Грязи, обвиняемых в подготовке беспорядков с участием как минимум 100 человек. По версии следствия, подсудимые призывали в соцсетях к нападению на представителей определенной этнической группы. По данным «Ъ-Черноземье», этому предшествовал конфликт с представителями цыганской диаспоры. Фигуранты дела не признают вину. Местные власти поясняют, что в регионе отсутствуют «системные этнические конфликты».

Липецкий областной суд приступил к рассмотрению дела двух жителей Грязинского округа 38-летнего Магомеда Шовхалова и 24-летнего Александра Гунькина, которые обвиняются в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и попытке нападения на определенную этническую группу, проживающую в городе Грязи.

В пресс-службе суда «Ъ-Черноземье» сообщили, что в ходе первого заседания сторона обвинения огласила обвинительное заключение. Следующее заседание по делу состоится 26 мая.

Магомед Шовхалов содержится под стражей, вину он не признает. Александр Гунькин находится под домашним арестом. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе суда, он не согласен с квалификацией дела. Адвокаты подсудимых Алексей Карпенко и Александр Леонов отказались комментировать «Ъ-Черноземье» разбирательство.

События, послужившие основанием для возбуждения дела, произошли в сентябре 2024 года. Следователи считают, что Магомед Шовхалов выступил инициатором организации беспорядков в Грязях, а Александр Гунькин согласился принять в нем участие.

Подсудимые также, по версии следствия, предложили присоединиться к нападению на этническую группу своим знакомым и призывали к расправе над ней в соцсетях.

На следующий день после призывов фигуранты смогли собрать группу из ста человек, вооруженных палками, дубинками, битами, кастетами и холодным оружием. Нападение было предотвращено сотрудниками полиции. Кроме того, следователи установили, что Шовхалов приобрел огнестрельное оружие, которое планировал использовать в ходе беспорядков, а также вымогал у знакомого 10 тыс. руб., угрожая расправой над ним и его супругой. Из-за этого ему отдельно вменены незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ)

По данным источника «Ъ-Черноземье», знакомого с обстоятельствами расследования уголовного дела, жители Грязи намеревались расправиться с представителями местной цыганской диаспоры. Попытке нападения якобы предшествовал конфликт между ними.

В местном управлении Следственного комитета России, которое вело расследование дела, пояснили «Ъ-Черноземье», что основанием для действий фигурантов послужили «неприязненные отношения на бытовой почве». «Жители устраивали сходку»,— добавили в СКР.

Летом 2025 года местные СМИ сообщали о конфликте в Грязях с участием представителей цыганской диаспоры. Издание Gorod48.ru рассказывало, что 19 августа во время празднования Яблочного Спаса у храма Воздвижения Креста Господня произошла массовая драка. Поводом послужила нецензурная брань 35-летнего местного жителя в адрес двух его знакомых. Трех участников потасовки задержали полицейские. В результате было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По данным издания, 20 мая оно было передано в суд. При этом прямой связи между инцидентами не прослеживается.

Министр внутренней политики Липецкой области Светлана Яковлева считает, что ситуация в регионе в целом «остается стабильной и спокойной».

«Липецкая область традиционно характеризуется высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, отсутствием системных этнических конфликтов и конструктивным взаимодействием представителей различных национальностей. Основу населения региона составляют русские — выше 86% жителей области. Органы власти региона во взаимодействии с правоохранительными структурами продолжают системную работу по поддержанию общественной стабильности, профилактике экстремизма и сохранению межнационального мира»,— пояснила «Ъ-Черноземье» министр.

Восемь лет назад в Черноземье уже происходил масштабный конфликт местного населения с представителями цыганской диаспоры. В 2018 году «Ъ» сообщал, что жители села Уразово Валуйского округа Белгородской области угрозами вынудили 200 живших там цыганских семей покинуть свои дома после того, как представитель этого народа признался в жестоком убийстве местной девятилетней русской девочки.

Егор Якимов