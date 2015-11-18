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Застройщик из Подмосковья пойдет под суд за обман краснодарских дольщиков на полмиллиарда рублей
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(обновлено: 20.06.2019)
Ломбардный рынок
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