Ломбард вложится в банк

Как стало известно “Ъ”, «Неоломбард» (входит в топ-10) является одним из основных претендентов на покупку РНКО «Истина» (входит в группу «Роскосмоса»). На базе РНКО «Неоломбард» намерен развивать для начала трансграничные денежные переводы, в дальнейшем, по информации “Ъ”, не исключает трансформации РНКО в банк. Если сделка состоится, для рынка ломбардов это будет уникальный опыт, который могут перенять игроки и в других финансовых сегментах. Пока же расширять деятельность в смежных сегментах готовы преимущественно банки, а не более мелкие игроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на согласовании в ЦБ находится кандидатура владельца «Неоломбарда» в качестве потенциального покупателя НКО «Истина» (принадлежит «Роскосмосу»). Данную информацию подтвердили источники издания, близкие к сделке. Кроме того, в распоряжении “Ъ” есть документы, подтверждающие наличие договоренностей между АО «Финкосмос» (входит в «Роскосмос») и основным акционером «Неоломбарда» Иваном Дирковым.

Согласно информации ФНС, основным собственником «Неоломбарда» является физлицо Иван Дирков (90,6%), еще 9,4% принадлежит Юрию Мейтину. Уставный капитал «Неоломбарда» — 370 млн руб. Сеть «Неоломбарда» насчитывает 26 собственных отделений и более 120 с учетом партнерских. По этому показателю, по оценкам аналитиков платформы «ЗаложиПродай», компания входит в топ-10 на рынке ломбардов.

РНКО «Истина» была создана в периметре группы «Роскосмоса» в первой половине 2023 года. Уставный капитал — 90 млн руб. (минимальный размер для всех НКО).

Пресс-служба «Неоломбарда» отказалась комментировать сделки учредителей. Однако там отметили, что «стратегия развития предусматривает интеграцию банковского бизнеса вслед за потребностями клиентов в услугах обмена валюты, денежных переводов, покупки/продажи инвестиционных монет и слитков из драгоценных металлов». В РНКО «Истина» не ответили на запрос “Ъ”. В «Роскосмосе» сообщили, что не подтверждают информацию о сделке. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, на актив претендует еще несколько покупателей, сделка пока не закрыта.

Если выбор будет сделан в пользу «Неоломбарда», это станет прецедентом на рынке не только ломбардов, но и иных кредитных финансовых институтов. До сих пор банки проявляли инициативу по выходу в смежные рынки (см. “Ъ” от 30 августа и от 13 сентября). Обратных примеров практически нет. Единственным игроком на рынке, в периметр группы которого сначала вошли МФО и коллектор, а затем банк, является IDF Eurasia (консолидирует «МаниМен», «Айди коллект», «Свой банк»).

Благодаря сделке «Неоломбард» сможет получить право оказывать клиентам такие услуги, как обмен валют, денежные переводы, покупка/продажа инвестиционных монет и слитков из драгоценных металлов и цифровые операции с электронными кошельками и ЦФА. Но в первую очередь, по информации “Ъ”, потенциальный покупатель намерен развивать трансграничные переводы.

Подобный опыт у «Неоломбарда» есть. Ранее он был БПА (банковским платежным агентом) Киви-банка по системе денежных переводов Contact. Пилотный проект был признан успешным, но после отзыва лицензии у Киви-банка собственники начали искать решение создания собственной кредитной организации или РНКО, рассказывают источники “Ъ”.

«Подобные новости были в формате банк — МФО, МФО — ПКО, то есть по факту сейчас мы видим тенденцию по созданию группы компаний, объединенных не только структурой владения, но и комплементарностью продуктов, услуг и бизнес-процессов,— отметили в СРО "МиР".— Как следствие, у них появляется возможность предоставлять клиенту широкий спектр услуг. Особенно это важно в текущих реалиях, когда за нового качественного клиента идет борьба».

При этом экспертов не удивляет, что для старта развития совместного бизнеса выбраны именно трансграничные переводы. Как отмечает руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики Тимур Аитов, денежные переводы — это перспективно: «Быстрее, проще, дешевле — все это требования момента и текущей геоповестки».

1870 действующих ломбардов состояло в реестре ЦБ по состоянию на 16 сентября 2024 года.

Стороны сделки не раскрывают ее сумму. По оценкам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, размер сделки можно оценить в 100–150 млн руб. По мнению управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, логичным будет дальнейшее преобразование РНКО в банк после ее докапитализации.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Ольга Шерункова