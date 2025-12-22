Прибыль ломбардов в России выросла на 54% за девять месяцев

Российские ломбарды получили за январь–сентябрь 9,6 млрд руб. чистой прибыли. Это на 54% больше год к году. В третьем квартале средний размер займа увеличился до 21,3 тыс. руб. против 18,1 тыс. руб. годом ранее. Это следует из обзора Банка России.

При этом спрос на услуги ломбардов в третьем квартале начал снижаться. Число заключенных договоров займа снизилось до 4,6 млн. Это на 4% меньше квартал к кварталу и на 11% меньше год к году. Объем займов вырос на 1%. Квартальный прирост портфеля ломбардов стал минимальным с первого квартала 2023 года.

В третьем квартале ломбарды получили 14 млрд руб. от продажи невостребованных вещей. Число заемщиков в июле—сентябре достигло 2,3 млн человек против 2,3 млн годом ранее.

