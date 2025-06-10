Ломбарды в России в 2024 году нарастили прибыль на 73%

По итогам 2024 года ломбарды в России выдали населению 302 млрд руб. займов, что на четверть больше, чем в 2023 году (239 млрд руб.). Совокупная прибыль ломбардов выросла на 73%, до 8,8 млрд руб. Об этом сказано в аналитическом материале Центробанка (ЦБ) «Тенденции развития рынка ломбардов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ЦБ, более 60% ломбардов окончили год с положительным финансовым результатом, причем эта тенденция наблюдалась вне зависимости от типа залогового имущества. Рост прибыли отмечен во всех сегментах рынка, наиболее выраженный — у крупных ломбардов, выдающих займы под залог ювелирных изделий. Рентабельность портфеля также зависела от размера бизнеса: у крупных ломбардов — 13%, у небольших — 6–9%.

Основными факторами увеличения прибыли стали рост цены на золото, цифровизация процессов и повышение операционной эффективности.

ЦБ уточняет, что структура расходов ломбарда варьируется в зависимости от размера компании, а также вида залога, с которым работает ломбард. Выросла и сумма среднего займа в ломбарде — на 31%, до 21 тыс. руб. Также увеличился совокупный портфель займов ломбардов — на 32%, по состоянию на 31 декабря 2024 года он достиг 74 млрд руб.

О росте доходов ломбардов — в материале «Ъ» «Ломбарды озолотились».