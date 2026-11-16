МГКЛ допустил первый полноценный дефолт по облигациям

После череды неисполнений обязательств цены на облигации МГКЛ обрушились — сейчас бумаги торгуются по 4–28% от номинала. В обращении находится 12 выпусков облигаций, публичный долг эмитента составляет 6,5 млрд руб. Компания заявила, что продолжает работу по урегулированию задолженности дочерних структур, и пообещала 16 ноября представить официальное заявление о текущей ситуации.