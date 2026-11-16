МГКЛ допустил первый полноценный дефолт по облигациям
ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») не выплатило облигационный купон серии 001Р-07 на сумму 24,66 млн руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. Проблемы с исполнением обязательств начались в конце октября: 29 октября был допущен техдефолт по этому же выпуску, а 16 ноября он перерос в полноценный дефолт.
С 3 по 11 ноября техдефолты произошли еще по четырем выпускам — 001РS-02 (20,1 млн руб.), 001Р-06 (9,45 млн руб.), 001PS-03 (13,5 млн руб.) и 001PS-01 (19,7 млн руб.). 2 ноября Национальное рейтинговое агентство понизило рейтинг компании до уровня C|ru|, ранее он составлял BB|ru|.
После череды неисполнений обязательств цены на облигации МГКЛ обрушились — сейчас бумаги торгуются по 4–28% от номинала. В обращении находится 12 выпусков облигаций, публичный долг эмитента составляет 6,5 млрд руб. Компания заявила, что продолжает работу по урегулированию задолженности дочерних структур, и пообещала 16 ноября представить официальное заявление о текущей ситуации.