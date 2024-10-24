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Коммерсантъ FM
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Ломбарды взяли нужный след

Ксения Дементьева о том, что отдельные кредиторы озаботились защитой от мошенников

На днях Ассоциация развития ломбардов (АРЛ; в числе членов АРЛ более 500 игроков ломбардной отрасли) опубликовала довольно неожиданные рекомендации своим членам. «Участились случаи мошенничества в отношении граждан посредством вымогательства денежных средств по различным причинам. В результате таких действий граждане сдают имеющееся имущество... в ломбарды и скупку. В рамках уголовных дел такое имущество может быть изъято правоохранительными органами,— отмечается в сообщении АРЛ.— Рекомендуется оценивать клиентов и их операции, обращать внимание на поведение и причины совершаемых действий, в том числе выявлять и фиксировать необычные операции».

Ксения Дементьева

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Учитывая растущие масштабы социальной инженерии, рекомендации выглядят обоснованно. Так, по данным Positive Technologies, доля кибератак на мировой финсектор с использованием социнженерии в первом полугодии текущего года выросла более чем в два раза. При этом, по данным ЦБ, каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным, заявляла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Необычно то, что, как правило, такой посыл исходит от ЦБ, а СРО уже доносят его до своих членов. Однако на этот раз в ЦБ на запрос “Ъ” сообщили, что Банк России не издавал таких рекомендаций. Инициатива исходила от самой СРО, и именно это является редкостью, ведь терять клиентов, а с ними и деньги, из-за неоднозначных подозрений участники рынка не хотят.

ЦБ отдельных рекомендаций в данной ситуации не давал, подтвердили в АРЛ. «Ассоциация обратила внимание членов на данные критерии в связи с участившимися случаями вовлечения ломбардов, наряду с банками, во всем известные мошеннические схемы»,— подчеркнули там. Перечень критериев есть в документах регуляторов. К ним, в частности, относятся: излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции, пренебрежение более выгодными условиями получения услуг, наличие сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом, необоснованная поспешность в проведении операции и др. В случае выявления таких признаков (общий список шире) ломбард вправе «отказать в оказании услуги по выдаче займа», а после этого обратиться в Росфинмониторинг, пояснили там.

Но участники рынка рвение коллег в защите интересов граждан не оценили. «Залоги чаще изымают, если они краденые»,— отметили в одной ассоциации. В другой просто отметили, что системных рисков для отрасли не видят.

В общем, беды граждан ломбарды в большинстве своем не особо волнуют. А напрасно, ведь президент РФ Владимир Путин поручил ответственным ведомствам до 1 декабря 2024 года закрепить в законе защиту от хищения средств путем социнженерии.

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