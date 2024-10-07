Ломбарды положились на золото

К третьему кварталу текущего года темпы исключения и включения игроков в реестр ломбардов сравнялись. Всего за девять месяцев года исключено было почти столько же ломбардов, сколько и внесено в реестр: 145 против 141. Такая динамика во многом связана с ростом цен на золото — основной залог ломбардов. Новые игроки едва ли смогут стать серьезными и долгосрочными конкурентами, уверены участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За прошедшие три месяца ЦБ исключил из реестра 46 ломбардов, лицензию получили 44 игрока. Всего за девять месяцев года исключено было почти столько же ломбардов, сколько и внесено в реестр: 145 против 141. В сентябре же текущего года исключено из реестра было в два раза меньше ломбардов (9), чем внесено (19). Для сравнения: годом ранее Банк России исключил за год из реестра 253 ломбарда, внес 168. Сейчас в реестре Банка России состоят 1878 ломбардов.

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Активность на рынке ломбардов наблюдается на фоне высоких финансовых показателей отрасли, подкрепляемых значительным ростом цен на золото в последние месяцы (см. “Ъ” от 23 сентября),— на золото приходится более 80% всех залогов. Кроме того, с 1 сентября 2024 года ломбарды получили возможность принимать от физлиц инвестиционные драгоценные металлы в залог или на хранение и продажу (см. “Ъ” от 31 мая). Для части игроков это стало дополнительной возможностью по диверсификации залогов (см. “Ъ” от 26 февраля).

По данным ЦБ, по итогам второго квартала объем выданных займов вырос до 70 млрд руб. (+10% к/к и +20% г/г). По оценкам Национального объединения ломбардов (НОЛ), портфель сегмента по итогам 2024 года может достичь 95–100 млрд руб.

Рост рынка ломбардов, вероятно, продолжится и в 2025 году на фоне сохранения предпосылок для роста цен на золото, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Основные факторы в пользу роста цен на золото — это деглобализация и усиление геополитических противоречий, снижение доверия к доллару из-за санкций и быстрого увеличения американского госдолга. Также поддержку ценам на золото оказывают ожидания снижения ставки ФРС в этом и последующих годах,— поясняет он.— Поддержку котировкам золота оказывают покупки со стороны физлиц (в первую очередь в Китае, Индии, Турции, России). Они покупают золото как страховку от обесценения национальной валюты». По его прогнозам, золото до конца года будет торговаться в диапазоне $2550–2800 за унцию.

Однако новые игроки, отчасти ажиотажно выходящие на рынок на пике роста цен на золото, едва ли смогут стать серьезными и долгосрочными игроками отрасли, полагают ее участники и эксперты. По итогам первого полугодия 2024 года на долю игроков, созданных до 2014 года, пришлось более 50% от совокупного портфеля, доля ломбардов, созданных за последние пять лет, находится в диапазоне от 0 до 6%, следует из материалов Банка России. Новые игроки столкнутся с регуляторным давлением, долгими сроками окупаемости и трудностями с фондированием. К тому же клиентская база стареет, а новых категорий клиентов практически не появляется, признает совладелец сети «Первый ювелирный ломбард» Артем Евстратов.

По оценкам председателя совета НОЛ Алексея Лазутина, начальные затраты на вывод нового ломбарда на рынок могут составить порядка 2 млн руб.: на ремонт помещения, материалы, оборудование и т. п. плюс оборотные средства, за счет которых будет формироваться портфель займов.

«Выход в операционный плюс в зависимости от множества факторов может составлять от шести месяцев до пяти лет, как правило, в регионах этот показатель больше,— продолжает он.— Кроме того, деятельность ломбардов из рискованной зоны преимущественно финансируется из собственных средств, трудности с привлечением заемных средств есть даже при выборе альтернативных инструментов». Ломбарды, как и МФО, частые гости на краудфандинговых платформах, отмечает глава платформы «Мани Френдс» Юрий Колесников. «На нашей инвестплатформе Money Friends был положительный опыт привлечения финансирования одним из ломбардов, планируем этот сегмент развивать дальше, но надо отметить настороженное, предвзятое отношение инвесторов к ломбардам как к маргинальному сектору финансового рынка»,— признает он.

Все это приведет к усилению тренда на консолидацию в отрасли, уверены участники рынка: средние и крупные сетевые игроки будут покупать небольших игроков. «Но в основном сумма таких сделок будет меньше $1 млн»,— ожидает заместитель гендиректора AK&M Людмила Еремина.

Полина Трифонова, Виталий Гайдаев