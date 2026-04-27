В Банке России назвали свою версию роста популярности ломбардов у россиян

Рост популярности ломбардов у россиян связан с ужесточением контроля Банка России за микрофинансовыми организациями и подорожанием золота. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По данным регулятора, за три квартала 2025 года населению было выдано 288 млрд руб., что на 38% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Среднегодовая цена на золото выросла на 30%. «Связь тут прямая: чем больше ценится залог, тем больше денег ломбард даст в долг»,— объяснила госпожа Данилова.

В декабре 2025 года Банк России сообщил, что российские ломбарды получили 9,6 млрд руб. чистой прибыли за январь–сентябрь. Это на 54% больше год к году. В третьем квартале средний размер займа увеличился до 21,3 тыс. руб. против 18,1 тыс. руб. годом ранее.