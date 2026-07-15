Залоги будущего

Текущий год обещает быть особенно успешным для ломбардов. Регуляторные ограничения в отношении микрофинансовых организаций (МФО) и банков сулят отрасли приток клиентов и рост прибыли на 60%, полагают в «Эксперт РА». Впрочем, по словам экспертов, далеко не каждый заемщик банка или МФО готов перейти в ломбард, поэтому реальные результаты могу оказаться гораздо скромнее ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование рынка ломбардов и представило прогнозы развития отрасли. Согласно им, в 2026 году объем портфеля рынка увеличится на 50%. По данным ЦБ, по итогам 2025 года портфель ломбардов составил 101 млрд руб. Рост портфеля позитивно повлияет на динамику прибыли, которая прирастет на 60%, полагают в «Эксперт РА». По итогам 2025 года чистая прибыль ломбардов, по данным ЦБ, составила 12,8 млрд руб. Таким образом, в текущем году она может превысить 20 млрд руб. В 2027–2028 годах на фоне введения ЕБС и количественных ограничений займов в МФО рынок ломбардов продолжит демонстрировать восходящий тренд по объемам бизнеса. Вместе с тем «Эксперт РА» ожидает, что переток клиентов из МФО в ломбарды не будет существенным.

По итогам первого квартала 2026 года (более поздние данные недоступны), согласно статистике ЦБ, портфель ломбардов составлял 177 млрд руб., увеличившись на 16% за квартал. В первом квартале отрасль получила чистую прибыль в размере 5,1 млрд руб. (+29% год к году), при этом почти половину обеспечили ювелирные ломбарды.

Сегмент ломбардных услуг растет благодаря комбинации нескольких факторов: удобство для заемщиков (займы в ломбарде не влияют на показатель долговой нагрузки заемщика), информация не передается в БКИ, даже если клиент ломбарда не выкупает заложенную вещь — ломбард ее реализует, не применяя никаких санкций к заемщику, отмечают в Национальном объединении ломбардов. Несмотря на подобные плюсы, гендиректор «Нео ломбарда» Марина Бражникова не ожидает существенного перетока клиентов МФО в ломбарды, однако связывает определенные надежды на развитие с восстановлением биржевой стоимости золота и ослаблением рубля. «Структуру спроса на услуги ломбардов формируют два главных типа клиентов: кому деньги нужны на неотложные нужды и на потребительские цели,— отмечает она.— Спрос на услуги ломбардов со стороны клиентов первого типа сохраняется стабильным, несмотря на некоторую волатильность, при этом спрос на займы для целей потребления заметно сократился, и мы наблюдаем ярко выраженную тенденцию на его снижение».

В МФО также не опасаются ухода своих клиентов в ломбарды. Прогноз «Эксперт РА» слишком оптимистичен, полагает CEO Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак. «МФО проходят регуляторное ужесточение и адаптируются к новым реалиям за счет переориентации на более длинные займы, кредитные линии,— отмечает она.— Мало кто из небольших или несетевых МФО и ломбардов способен выдерживать темпы роста регуляторной нагрузки, успешно конкурировать с технологической оснащенностью лидеров рынка».

2025 год половина ломбардов завершила с нулевой или отрицательной рентабельностью, напоминает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

«Если у крупных игроков она была 15–17%, то у мелких выше 5% не поднималась,— продолжает он.— Также рост административной нагрузки отражается наиболее болезненно на мелких ломбардах». Есть, по его словам, и проблемы с реализацией залога: на рынке есть переизбыток невыкупленных вещей.

Пик роста ломбардов может быть достигнут уже в следующем году, когда требования по биометрии распространятся на весь рынок МФО, говорит финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Если смотреть на потребительские предпочтения россиян, то на вопрос, куда они пойдут за дополнительными средствами, вначале они ставят банк, далее идут МФО, потом знакомые и друзья, далее ломбарды или поиск альтернативных вариантов»,— добавляет он. «Потребитель услуг МФО привык делать все удаленно без реального предмета залога, в то время как клиент ломбарда должен им обладать и других вариантов получить деньги у него нет»,— заключает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Ксения Дементьева