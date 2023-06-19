Ломбарды изучают цифру

Ломбарды заинтересовались криптовалютой и другими цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в качестве залога. В отрасли уверены, что инструменты можно использовать так же, как и традиционное золото, а доступ к работе с криптовалютой обеспечит приток клиентов из сферы майнинга. Но регулятор и эксперты пока сомневаются в перспективности идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ломбард СитиКредит» (ООО «Неоломбард») обратился в Банк России за разъяснениями относительно возможности принимать в залог по займам криптовалюту и получил ответ регулятора (“Ъ” ознакомился с документами).

«Цифровые валюты получают все большую популярность среди населения и, не имея пока легальной возможности быть средством платежа, выступают инвестиционным инструментом или средством сбережения, как для инвесторов, так и для их добытчиков (майнеров), являясь, по сути, цифровым золотом (владеть можно, расплатиться в магазине — нельзя),— поясняет гендиректор "Неоломбард" Марина Бражникова.— Ломбарды, закрепившись в сегменте кредитования под залог золота, стремятся зайти в перспективную нишу ЦФА».

Выгода для клиентов — в оперативном решении бытовых финансовых вопросов без вынужденной срочной продажи актива по невыгодным ценам; для активных инвесторов привлечение дополнительных денег под залог позволяет выстроить эффективную маржинальную позицию, формируя так называемое финансовое плечо, уточняет госпожа Бражникова.

Технически «Неоломбард», его ИТ-системы полностью готовы к работе с цифровыми залогами. Спрос на такой продукт есть, контактный центр «Неоломбарда», в отсутствие какой бы то ни было рекламы, получает около 100 обращений в месяц с вопросом относительно возможности получения денег под залог популярных криптовалют, формально пока не легализованных в стране, утверждают в компании.

Вопрос состоит в юридическом регулировании продукта. Банк России в ответ на обращение разъяснил, что в соответствии с текущим законодательством основным видом деятельности ломбарда является предоставление краткосрочных займов физлицам под залог принадлежащих им движимых вещей, предназначенных для личного потребления.

Цифровые валюты признаются имуществом только для целей федеральных законов «О противодействии отмыванию доходов», «О несостоятельности» и «О противодействии коррупции», сказали в ЦБ, отметив, что в иных случаях «законодательством не установлены правовые основы для осуществления оборота цифровой валюты». Впрочем, и оснований для запрета такой деятельности регулятор не нашел.

Популярность ЦФА в среднесрочной перспективе будет набирать обороты, согласен председатель совета «Национального объединения ломбардов» Алексей Лазутин. «Сейчас достаточно трудно оценить потенциальные объемы сегмента, но спрос на цифровые активы при наличии бесшовного доступа к этому активу эмитентам и инвесторам может быть существенным»,— уверен он.

«Необходима доработка и совершенствование законодательной базы, регулирующей сделки с цифровыми активами, чтобы они получили статус полноценного ликвидного залога,— добавляют в ВТБ.— Действующее законодательство не позволяет со значительной точностью прогнозировать возможность использования таких активов в будущем, что важно в том числе для категорирования залога с целью корректировки резервов».

Закон «О ломбардах» предполагает, что заемщик передает кредитору на хранение вещи, то есть фактически ограничивается в праве свободно распоряжаться залогом в течение срока действия договора.

Очевидно, что физически передача ЦФА ломбарду на хранение невозможна, соответственно, тут нужно разбираться, как в каждом конкретном случае решается вопрос передачи, и уже исходя из этого говорить о соответствии такого обеспечения закону, говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Гипотетически, добавляет он, можно передать ломбарду ключи от кошелька и заключить договор, по которому залогодержатель не вправе совершать с его использованием какие бы то ни было операции, но «это довольно спорное решение».

Полина Трифонова, Ксения Дементьева