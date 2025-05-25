В «Мосгорломбард» заложили инсайд

По данным ЦБ, глава и акционер «Мосгорломбарда» (МГКЛ) Алексей Лазутин использовал сведения о финансовых результатах компании, чтобы заработать на росте котировок ее акций. Нарушитель был привлечен к административной ответственности, однако ни размер полученной прибыли, ни меру наказания регулятор не раскрыл. Неправомерное использование инсайдерской информации может караться штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до шести лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лазутин (фото 2022 года)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС Алексей Лазутин (фото 2022 года)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В пятницу, 23 мая, Банк России опубликовал итоги проверки, в результате которой были выявлены факты «неправомерного использования инсайдерской информации» гендиректором «Мосгорломбарда» Алексеем Лазутиным и его женой Линдой Лазутиной при торговле акциями компании. ЦБ указывает, что в феврале 2024 года господин Лазутин подписал финансовую отчетность МГКЛ за 2023 год, из которой узнал о чистой прибыли компании. Согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль МГКЛ за 2023 год выросла в два раза, достигнув 200 млн руб.

В дальнейшем, по данным Банка России, с 6 по 26 марта Алексей Лазутин совершил 478 сделок по покупке акций МГКЛ.

Причем, как подчеркивает регулятор, гендиректор проводил их в том числе в течение 30 календарных дней до публикации отчетности, когда в обществе «действовал запретительный период на совершение сделок». Кроме того, как установил ЦБ, господин Лазутин переводил своей супруге денежные средства, которые также использовались для совершения сделок. В частности, Линда Лазутина активно покупала акции компании с 5 марта по 3 апреля 2024 года.

Отчетность компании была опубликована 8 апреля и вызвала стремительный рост котировок акций. В частности, в тот день котировки поднимались почти на 22%, до 3,04 руб., а на следующий день, 9 апреля,— до 3,28 руб. При этом в предшествующие два месяца цены сделок колебались в основном в диапазоне 2,3–2,6 руб., а в конце марта — начале апреля — 2,45–2,55 руб.

По данным регулятора, после публикации отчетности супруги Лазутины продали приобретенные акции по цене, «превышающей цену покупки», получив прибыль.

Такие действия были квалифицированы ЦБ как нарушение закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации…», а сами супруги Лазутины — привлечены к административной ответственности. В пресс-службе МГКЛ на запрос “Ъ” не ответили. Алексей Лазутин также не дал ответ на запросы “Ъ”. По итогам биржевых торгов 23 мая акции компании снизились в цене на 1,5%, до 2,32 руб.

МГКЛ является одной из крупнейших компаний на рынке ломбардов. Согласно отчетности по МСФО, за 2024 год выручка компании увеличилась почти в четыре раза, до 8,7 млрд руб. Чистая прибыль компании превысила 393 млн руб. В конце 2023 года «Могорломбард» провел IPO. На фоне низкого спроса компании пришлось сдвинуть срок, а также снизить диапазон цены (см. “Ъ” от 13 декабря 2023 года). В итоге акции были размещены по 2,5 руб. вместо первоначально заявленного диапазона 3,1–3,5 руб. По данным отчетности, Алексей Лазутин на 31 декабря 2024 года владел 14,83% акций компании.

Согласно данным ЦБ, это первый за десять лет случай привлечения к ответственности действующего топ-менеджера за инсайдерскую торговлю. Ранее регулятор выявлял факты таких сделок в отношении лиц, уже не являющихся топ-менеджерами («Трансаэро», АФК «Система»). Да и выявление таких сделок — большая редкость.

По данным ЦБ, с 2010 по 2024 год были выявлены лишь восемь случаев инсайдерской торговли.

Регулятор не раскрывает ни оценку заработанной прибыли, ни размер наказания. Как отмечает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев, «на практике может применяться ст. 15.21 КоАП РФ, предусматривающая наложение на граждан штрафа до 5 тыс. руб. за неправомерное использование инсайдерской информации», причем если «гражданин действует как должностное лицо, то предельный размер штрафа возрастает до 50 тыс. руб.».

Впрочем, последствия могут быть и более серьезными. Адвокат адвокатского бюро «Астериск» Дмитрий Венгерский отмечает, что, согласно ст. 185.6 УК РФ «О неправомерном использовании инсайдерской информации», за ее нарушение предполагается уголовное преследование, если будет доказано, что доход от сделок превысил 5,5 млн руб. В таком случае нарушителям «может грозить штраф до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет или лишение свободы до шести лет», указывает эксперт. В некоторых развитых странах законодательство в сфере противодействия инсайдерской торговле еще строже (см. справку).

Андрей Ковалёв, Юлия Пославская