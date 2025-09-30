Залоги выдали базу

В первом полугодии 2025 года ломбарды показали рост выдач как в денежном, так и в количественном выражении. Растет и клиентская база, причем в значительной степени за счет притока заемщиков из более зарегулированных банков и микрофинансовых организаций (МФО). Ломбарды не подпадают под требования ЦБ по учету долговой нагрузки, запросу и передаче требований в бюро кредитных историй (БКИ). По мнению экспертов, рынок продолжит расти преимущественно за счет укрупнения, а новым вызовом для ломбардов станет обязательная маркировка ювелирных изделий.

В первом полугодии ломбарды нарастили выдачи займов населению до 190 млрд руб., следует из данных ЦБ. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года (133,8 млрд руб.). «В отличие от 2024 года, когда объем выдач ломбардов рос за счет удорожания золота, в первом полугодии 2025 года увеличилось количество заключаемых договоров займа»,— подчеркивает ЦБ. Количество займов выросло на 16% за год, до 9,3 млн. Одновременно увеличилось и число действующих на 30 июня договоров займа: по отношению к началу года — на 21%.

Клиентская база ломбардов за первое полугодие увеличилась на 12% по сравнению с началом года. По данным ЦБ, приток новых клиентов произошел при уменьшении банковского портфеля необеспеченных потребительских ссуд (см. “Ъ” от 9 июля) и снижении уровня одобрения заявок в микрофинансовых организациях (см. “Ъ” от 20 августа).

«Треть ломбардов фиксирует рост клиентской базы за счет привлечения новых клиентов, из них 41% отмечают, что ранее они пользовались займами в банках или МФО»,— уточняет ЦБ.

Ломбарды снова набирают популярность среди населения как самый простой способ получить деньги быстро и независимо от кредитной истории, отмечает совладелец сети «Первый ювелирный ломбард» Артем Евстратов. «Сокращение банковского необеспеченного кредитования и снижение выдач МФО произошло во многом по причинам, не связанным с рынком: макропруденциальное капитальное регулирование для банков и ужесточение условий выдачи займов МФО»,— отмечает гендиректор «Неоломбарда» Марина Бражникова. «Ломбарды не обязаны рассчитывать ПДН клиента и не передают информацию в бюро кредитных историй,— поясняет начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.— Если клиент не выкупает залог, ломбард просто компенсирует убыток за счет реализации залога. Регулятор рассматривает ломбарды не как институт кредитования, а как залоговые операции».

Рынок ломбардов по-прежнему остается высококонцентрированным. Доля 50 игроков составила 68% совокупного портфеля займов (+3 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года). Сокращение числа ломбардов также продолжилось: за первое полугодие их количество снизилось менее чем на 1%. При этом число отделений ломбардов растет — в первом полугодии оно увеличилось на 188, до 10 305. «Крупные сети продолжают экспансию, открывая новые объекты и поглощая существующих мелких участников рынка,— отмечает президент объединения "Союз ломбардов Тюменской области" Вадим Клемцов.— У ломбардов постоянно растут операционные расходы, а ПСК в общем тренде идет всегда вниз. Чтобы как-то выживать, нужен рост прибыли. На этом фоне дополнительные затраты только усилят уход мелких ломбардов, а сетям будет дан шанс на еще большую экспансию». Не все выдерживают возросшую в связи с физической маркировкой ювелирных изделий регуляторную нагрузку, указывает глава Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок.

Именно маркировка изделий является основным вызовом для ломбардов.

«Обязанность маркировать невостребованные залоги из драгметаллов перед реализацией в ломбарде негативно влияет на операционные показатели,— отмечают в Национальном объединении ломбардов.— Мощности Федеральной пробирной палаты, которая осуществляет эту маркировку, позволяют маркировать изделия достаточно медленно, что затягивает реализацию невыкупленных залогов». По оценкам госпожи Бражниковой, затраты на маркировку одного ювелирного изделия составляют 210–246 руб. «В связи с затратами на маркировку ломбарды стали больше продавать невостребованных ювелирных изделий в лом предприятиям-переработчикам,— отмечает Людмила Грибок.— Это повышает оборачиваемость денежных средств».

Тем не менее, по мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Романа Романовского, рост выдач и портфеля в сегменте ломбардов продолжится, при этом доля не востребованных клиентами залогов тоже может увеличиваться, чему будет способствовать снижение платежеспособности населения на фоне имеющегося уровня инфляции и предполагаемого роста ставки НДС. «По нашим оценкам, совокупный портфель ломбардов может прибавить до 40–45% к концу 2025 года,— отмечает директор по развитию агрегатора реселлеров "ЗаложиПродай" Сергей Баринов.— Объем выдач продолжит расти, хотя темпы будут ниже, чем в первой половине года».

