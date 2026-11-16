МГКЛ раскрыла планы реструктуризации долга после дефолта по облигациям
ПАО «МГКЛ», управляющее сетью «Мосгорломбард», подтвердило неисполнение обязательств по выплате купонного дохода по биржевым облигациям и сообщило, что продолжает операционную деятельность. Программа реструктуризации задолженности будет разработана и представлена инвесторам не позднее двух месяцев — в ней определят конкретные сроки и порядок исполнения отложенных обязательств.
«Руководство ПАО "МГКЛ" не исключает, что текущая ситуация связана с внешним давлением, имеющим признаки попыток рейдерского захвата», — отмечается в сообщении компании. По данным МГКЛ, ранее были зафиксированы одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальная биржевая волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз, что указывает на возможный манипулятивный характер операций.
На этом фоне акции МГКЛ в понедельник, 16 ноября, к 18:03 мск замедлили снижение до 5,6% к закрытию пятницы, до 0,3545 руб. за бумагу. В моменте падение достигало 19,85%. В октябре-ноябре компания допустила пять технических дефолтов по купонам, а 16 ноября — первый полноценный дефолт по выпуску серии 001Р-07.