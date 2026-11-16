МГКЛ раскрыла планы реструктуризации долга после дефолта по облигациям

На этом фоне акции МГКЛ в понедельник, 16 ноября, к 18:03 мск замедлили снижение до 5,6% к закрытию пятницы, до 0,3545 руб. за бумагу. В моменте падение достигало 19,85%. В октябре-ноябре компания допустила пять технических дефолтов по купонам, а 16 ноября — первый полноценный дефолт по выпуску серии 001Р-07.