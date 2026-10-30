Ломбард не нашел деньги
МГКЛ допустила технический дефолт по облигациям
Сообщение о техническом дефолте Московской городской компании ломбардов (МГКЛ) привело к обвалу котировок ее ценных бумаг. За день они подешевели в 1,5–2 раза, а с начала недели — в 2–3 раза. Стоимость акций обновила исторический минимум, опустившись ниже 1 руб. При этом долговая нагрузка компании находится на высоком уровне. Как отмечают эксперты, большая часть держателей облигаций компании — физические лица. И дефолт довольно крупного заемщика, пусть даже технический, может негативно отразиться на отношении к заимствованиям других рисковых эмитентов.
30 октября стоимость облигаций МГКЛ серии 001Р-07 снизилась почти в два раза, опустившись ниже 32% от номинала. Другие выпуски долговых бумаг компании также подешевели в 1,5–2 раза и торгуются по цене 22–56% от номинала. Акции МГКЛ подешевели на 10%, до 0,89 руб., обновив исторический минимум. Так инвесторы отреагировали на сообщение компании о техническом дефолте — МГКЛ накануне не смогла выплатить купонный доход по облигациям 001Р-07 на 24,6 млн руб.
Активная игра на понижение в ценных бумагах ломбарда началась в начале недели. За прошедшие дни облигации подешевели в два-три раза, акции — в два раза. Ежедневные объемы торгов акциями составляли около 200 млн руб. в день, тогда как в течение месяца редко превышали 10 млн руб.
МГКЛ (Московская городская компания ломбардов, «Мосгорломбард») — одна из крупнейших в России на рынке ломбардов. Ее сеть насчитывает более 200 отделений. Компания в конце 2023 года провела IPO, причем из-за низкого спроса на ее ценные бумаги размещение пришлось переносить, а цену — снижать. По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании по МСФО выросла в 2,5 раза, до 27 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 33%, до 551 млн руб. Вместе с тем соотношение чистого долга и EBITDA в середине года превышало 3х.
Ранее негативную реакцию инвесторов вызвало сообщение о том, что в конце октября ФНС заблокировала банковские счета ряда дочерних компаний МГКЛ на сумму около 1,2 млрд руб., а также подала заявления о банкротстве четырех юрлиц, входящих в розничную сеть ломбардов, из-за задолженности компаний по налогам. В компании заявили “Ъ”, что группа «прилагает все усилия для урегулирования ситуации с дочерними компаниями и выплатой купонного дохода», а также «информирует держателей бумаг» о ситуации.
На котировки ценных бумаг оказывают давление и другие корпоративные новости.
В частности, в августе 2026 года Ассоциация инвесторов АВО направила в ЦБ обращение с просьбой проверить качество аудита отчетности МГКЛ. В ЦБ не ответили “Ъ” о том, проводится ли по этому поводу проверка. Весной 2025 года ЦБ обвинил гендиректора МГКЛ Алексея Лазутина и его супругу в инсайдерской торговле. При этом господин Лазутин до сих пор занимает пост главы компании, а в октябре увеличил свою долю в капитале более чем в два раза, до 28%.
По оценке «Эксперт РА», за девять месяцев 2026 года технический дефолт допустили 33 российских эмитента, тогда как за весь 2025 год не исполнили публичные обязательства 24 компании. В сентябре было два знаковых события — техдефолт по облигациям допустила ГК «Самолет» (соотношение чистого долга и EBITDA 3,9х), и полноценный дефолт компании «Евротранс». При этом, как и в случае с «Евротрансом», «около 100% держателей облигаций МГКЛ составляют физлица», указывает член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров.
По данным Rusbonds, облигационный долг компании составляет 6,5 млрд руб.
Впрочем, на данный момент делать выводы о финансовой несостоятельности эмитента преждевременно, отмечает член Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Анна Усенко. «Принципиальное значение будут иметь скорость устранения нарушения и объяснения компании»,— указывает она. Тем не менее, по ее словам, случай с МГКЛ может стать еще одним фактором снижения интереса инвесторов к рисковым облигациям. При этом, как отмечает господин Винокуров, риск дефолтов может исходить и от бумаг, «которые долгое время обладали инвестиционным рейтингом». Например, в октябре АКРА и НРА понизили кредитный рейтинг «Самолету» с A– до BBB с негативным прогнозом.