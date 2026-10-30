Ломбард не нашел деньги

Впрочем, на данный момент делать выводы о финансовой несостоятельности эмитента преждевременно, отмечает член Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Анна Усенко. «Принципиальное значение будут иметь скорость устранения нарушения и объяснения компании»,— указывает она. Тем не менее, по ее словам, случай с МГКЛ может стать еще одним фактором снижения интереса инвесторов к рисковым облигациям. При этом, как отмечает господин Винокуров, риск дефолтов может исходить и от бумаг, «которые долгое время обладали инвестиционным рейтингом». Например, в октябре АКРА и НРА понизили кредитный рейтинг «Самолету» с A– до BBB с негативным прогнозом.