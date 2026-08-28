Чистая прибыль МГКЛ выросла на треть в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда») по МСФО составила 553 млн руб. в первом полугодии. Это на 34% больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности (есть у «Ъ»).

Размер чистой прибыли МГКЛ на 94% обеспечен доходами от деятельности ломбардного направления и ресейла, указано в пресс-релизе. Выручка МГКЛ за полгода выросла в 2,7 раза — до 27 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 63% — до 1,81 млрд руб.

«В первом полугодии мы пересмотрели стратегию дальнейшего роста. Она предусматривает включение банка в периметр группы, что позволит нам не только усилить действующие направления бизнеса, но и занять свободную нишу на рынке инвестиционных драгоценных металлов для частных инвесторов»,— прокомментировал результаты гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин.

МГКЛ развивает несколько направлений бизнеса, среди которых — ресейл высоколиквидных товаров, оптовая торговля драгоценными металлами и выдача займов под залог ювелирных изделий, меха и бытовой техники. В конце 2023 года компания провела IPO.