Чистая прибыль МГКЛ выросла на треть в первом полугодии
Чистая прибыль МГКЛ по МСФО составила 553 млн руб. в первом полугодии
Чистая прибыль ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда») по МСФО составила 553 млн руб. в первом полугодии. Это на 34% больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности (есть у «Ъ»).
Размер чистой прибыли МГКЛ на 94% обеспечен доходами от деятельности ломбардного направления и ресейла, указано в пресс-релизе. Выручка МГКЛ за полгода выросла в 2,7 раза — до 27 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 63% — до 1,81 млрд руб.
«В первом полугодии мы пересмотрели стратегию дальнейшего роста. Она предусматривает включение банка в периметр группы, что позволит нам не только усилить действующие направления бизнеса, но и занять свободную нишу на рынке инвестиционных драгоценных металлов для частных инвесторов»,— прокомментировал результаты гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин.
МГКЛ развивает несколько направлений бизнеса, среди которых — ресейл высоколиквидных товаров, оптовая торговля драгоценными металлами и выдача займов под залог ювелирных изделий, меха и бытовой техники. В конце 2023 года компания провела IPO.
Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин в начале 2026 года сообщал, что 2025 год стал рекордным для группы, а выручка вдвое превысила ориентиры бизнес-плана.
В мае 2026 года совет директоров ПАО «МГКЛ» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,28 рубля на акцию, что на 87% превышало выплаты за 2024 год и в 3,5 раза — за 2023 год. Однако в июле 2026 года акционеры ПАО «МГКЛ» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год, направив прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса.
Компания в июле 2026 года объявила о запуске выкупа акций (buyback) объемом до 900 млн руб., что, по словам Алексея Лазутина, должно поддержать рост денежного потока бумаг и сделать МГКЛ более привлекательной для инвесторов.