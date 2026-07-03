МГКЛ не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда») приняли решение о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Прибыль компании за отчетный период направят на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса, заявил гендиректор Алексей Лазутин.

Итоговое решение акционеров разошлось с рекомендацией совета директоров МГКЛ, который, напротив, предлагал выплатить дивиденды в размере 355,2 млн руб., или 49% от чистой прибыли по МСФО.

Накануне МГКЛ объявил о запуске выкупа акций (buyback) объемом до 900 млн руб. Как пояснял господин Лазутин, сокращение числа бумаг поддержит рост их денежного потока и сделает МГКЛ более привлекательным для инвесторов. После снижения российского фондового рынка это не единственное решение о buyback — за последний месяц аналогичными планами поделились около десятка эмитентов, включая Совкомбанк, «Софтлайн» и «Вуш Холдинг».