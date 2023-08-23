Ломбардовская песня

Ломбарды просят отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК), как это было сделано для других участников рынка на прошлой неделе. На фоне роста ключевой ставки фондирование для ломбардов подорожало на 3–5 п. п. Растут и операционные расходы: на внедрение новых норм, кадровые издержки. Все это может привести к снижению рентабельности бизнеса и, как следствие, переходу части игроков в зону неподконтрольных ЦБ комиссионных магазинов. Однако регулятор полагает, что текущие высокие значения ПСК ломбардов позволят им компенсировать потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Национальное объединение ломбардов (НОЛ) обратилось в ЦБ с просьбой отменить для них ограничения по ПСК, как это было сделано регулятором для других участников рынка заемного финансирования (см. “Ъ” от 17 августа). Письмо от отраслевой ассоциации направлено в Банк России 21 августа, “Ъ” ознакомился с документом. Авторы утверждают, что отсутствие ломбардов в списке организаций, не применяющих ограничение ПСК, ставит отрасль «в крайне невыгодное и нерыночное положение».

Ломбарды привлекают заемное финансирование и после роста ключевой ставки стоимость фондирования значительно выросла: «процентная ставка по банковским кредитам была увеличена до 17–20% (на 5–7 п. п.) годовых, ставка по займам учредителей выросла до аналогичных размеров».

1907 компаний состояло в реестре ломбардов ЦБ по состоянию на 21 августа 2023 года.

Кроме того, ломбарды несут расходы в связи с ростом регуляторной нагрузки: внедрения ЕПС и ОСБУ, а также внедрения ГИИС ДМДК и физической маркировки ювелирных изделий (см. “Ъ” от 12 января 2022 года), отмечает председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок.

Растет и кадровый голод, добавляет гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин. Это приводит к снижению рентабельности ломбардов, что создает риски перехода части игроков в серый сегмент, заключают участники рынка. Аналогичные письма направили в Банк России большинство отраслевых ассоциаций.

На 21 августа в реестре ломбардов состоит 1907 компаний. Портфель займов на 31 марта составлял 45 млрд руб.

По словам Станислава Боронина, ломбарды могли не попасть в список тех отраслей, для которых ограничения по ПСК снимаются до конца года, потому не привлекают вклады физических лиц. Однако опыт прошлого года показал, что это эффективная мера для поддержки отрасли, добавляет он, благодаря которой многие участники рынка, в том числе не самые крупные, смогли пережить период турбулентности.

Если ломбарды не получат поддержку, аналогичную прошлогодней (мораторий на применение ПСК был введен для всех кредитных и некредитных финансовых организаций), рынок может лишиться подавляющего большинства малых и средних участников, опасается председатель совета НОЛ Алексей Лазутин. «А некоторые, даже крупные игроки будут искать возможности для легитимного использования дополнительных продуктов и услуг, которые могут частично помочь компенсировать решения Банка России»,— допускает он.

«Отказ Банка России отменить ограничения ПСК для ломбардов приведет к негативным последствиям для отрасли: затраты на привлечение денежных средств вырастут, а доходы не изменятся»,— согласен совладелец сети ломбардов «Первый ювелирный» Артем Евстратов.

Кредитные портфели ломбардов в 2023 году и так не растут по количеству клиентов и количеству залоговой массы. «Это происходит по нескольким причинам: отток трудовых мигрантов, конкуренция с банками и МФО, а также уменьшение ювелирных изделий в обороте из-за введения НДС для всех продавцов ювелирных изделий, что повысило стоимость готовой продукции»,— поясняет господин Евстратов. Интересно, что кредитный портфель у ломбардов в сотни раз меньше других участников рынка, а регуляторную нагрузку они несут в полной мере, что неизмеримо с их возможностями, сетует он.

В ЦБ, однако, не считают необходимым отменять ограничения ПСК для ломбардов: «Значения ПСК для ломбардов остаются довольно высокими, а предельные значения ПСК позволяют ломбардам сгладить эффект от повышения ключевой ставки».

Полина Трифонова