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Коммерсантъ FM
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Россияне бьются об заклад

За счет чего растет прибыль ломбардов

Клиенты российских ломбардов стали реже выкупать имущество и не торопятся погашать займы. К таким выводам пришли аналитики Центробанка в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов. С текстом исследования ознакомился “Ъ FM”. Регулятор сообщает, что сумма от реализации невостребованных вещей – составила 30 млрд руб., что на 20% больше показателей 2023 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одна из причин роста прибыли — цена на золото, отметил председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин: «Скорее всего, речь о том, что многие игроки рынка просто покупают золото и являются частью вертикально интегрированных структур, которые после этого используют ломбарды как сырье, условно говоря, передают это в производство и дальше в розничные сети. Многие из них открыли также и ломбарды. Тренд с этим связан. Конечно, есть определенный рост из-за увеличения стоимости драгметалла в рублях. То же самое золото, которое заемщик сдавал раньше, сейчас стоит дороже, и, в общем-то, портфель от этого растет.

Сейчас есть серьезная тенденция: для того чтобы выйти из-под надзора Банка России, уже сформировался достаточно большой пласт квазиломбардного рынка, который в отчете регулятора не фигурирует.

Этот сегмент развивается достаточно бурными темпами и составляет примерно 20% от всего ломбардного рынка. Вместе с тем мы сейчас не видим сильного роста числа клиентов, которые не выкупали бы свое имущество. Но, опять же, это именно по белому рынку. Многие ломбарды разделяют бизнесы и спрашивают у заемщиков, они изначально хотят продать или, допустим, заложить свои вещи. Часть игроков рынка уже сделали отдельные бизнес-юниты, так называемый рынок ресейла. И этот рынок товаров с историей тоже развивается достаточно бурными темпами, фактически он во много раз больше, чем рынок ломбардов».

Почему ломбардам выгодна жесткая монетарная политика ЦБ

Центробанк отмечает, что чистая прибыль ломбардов в третьем квартале удвоилась и превысила 6 млрд руб. Однако это не связано с тем, что клиенты стали реже выкупать свои вещи, считает гендиректор сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин: «Мы такую тенденцию не заметили. Уровень невостребованных залогов не увеличился. Я думаю, что когда Центробанк возьмет данные за более длительный период, не за три квартала, то поймет, что просто есть увеличение обращений клиентов в ломбарды, но не числа невыкупленных вещей.

Традиционно где-то 90% залога, с чем люди обращаются, —это ювелирные украшения. На оставшиеся 10% приходится все остальное: бытовая техника, электроника, меховые изделия и транспортные средства.

Обращаясь к аналитике ЦБ, сравнивая с нашими наблюдениями в конце третьего квартала и уже сейчас, в конце года, мы наблюдаем увеличение количества заемщиков ломбардов. Связываем это с тем, что из-за высокой ключевой ставки, которая, по сути, является заградительной для получения кредитов в банках и МФО, люди ищут альтернативу в ломбардах. Мы не обращаемся к кредитной истории и не рассчитываем предельную долговую нагрузку, так как это делают другие организации. Если продолжится ужесточение и сокращение потребительского кредитования от банков и микрофинансовых организаций, мы ожидаем, что произойдет некий переток клиентов на наш рынок».

Как высокие цены на золото привлекают на рынок новых игроков

По данным регулятора, в третьем квартале 2024-го общее количество заемщиков ломбардов составило около 2 млн человек. При этом портфель займов год к году вырос на четверть и превысил 65 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

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