Выручка МГКЛ выросла более чем в 3,5 раза по итогам года

Выручка Группы МГКЛ, материнской компании «Мосгорломбарда», по итогам 2025 года выросла в 3,7 раза по сравнению с 2024-м. Прогнозируемый показатель за прошлый год — 32,6 млрд руб., следует из предварительных результатов деятельности компании (есть у «Ъ»).

Количество розничных клиентов группы в 2025 году составило 272 тыс. — на 20% больше, чем годом ранее. Доля товаров, находящихся в портфеле более 90 дней, сохранилась на уровне 2024 года — 7%.

Гендиректор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин сообщил, что 2025 год стал для группы рекордным, а выручка вдвое превысила ориентиры бизнес-плана. По его словам, этому способствовали запуск новых продуктов и услуг, расширение клиентской базы и благоприятная рыночная конъюнктура, из-за чего целевые показатели могут быть пересмотрены в сторону повышения при сохранении темпов роста.

Руководитель аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырева отметила, что ключевой вклад обеспечила оптовая торговля драгметаллами, при этом направление ресейла усиливает свое значение, а акции компании, по ее оценке, выглядят недооцененными.