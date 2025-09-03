Инвестплатформа потянулась к залогам

Группа МГКЛ собирается при помощи инвестплатформы «Ресейл Инвест» выдавать займы под залог товаров, а в последующем проводить на ней закрытые размещения акций. Эксперты полагают, что такой выход на рынок инвестплатформ может оказаться непростым, учитывая высокую конкуренцию, а также потребует дополнительных вложений. Однако большой опыт МГКЛ в ломбардном бизнесе поможет платформе занять свою нишу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инвестиционная платформа «Ресейл Инвест» вошла в группу первого публичного российского ресейлера МГКЛ. Согласно отчетности по МСФО, сделка была совершена 4 августа 2025 года, когда технологическая компания «Ресейл АйТи», также купленная группой МГКЛ в октябре 2024 года, приобрела эту инвестплатформу.

В группе отметили, что приобретенная площадка будет использоваться для выдачи займов продавцам. В дальнейшем «Ресейл Инвест» должна стать универсальной инвестиционной площадкой по выдаче займов, а также по организации закрытых размещений акций малого и среднего бизнеса. Как пояснили в МГКЛ, согласно профильному закону «ломбард может выдавать только краткосрочные займы физлицам под залог принадлежащих им движимых вещей, предназначенных для личного потребления». При этом выдать заем юрлицу под залог его товара можно через инвестплатформу, поэтому, пояснили в группе, они «купили инвестплатформу и будут ее развивать».

МГКЛ объединяет сеть «Мосгорломбард», платформу «Ресейл Маркет», а также оптовый трейдер драгметаллами «Лот Золото». Согласно отчетности по МСФО, по итогам первого полугодия 2025 года выручка группы МГКЛ достигла 10 млрд руб., превысив результат прошлого года в 3,3 раза. При этом выручка от продажи драгметаллов составил 7,76 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 1,8 раза, до 414 млн руб.

Участники рынка оценивают покупку инвестплатформы как логичный шаг МГКЛ в развитии сегмента ресейлинга. «Кредитование селлеров — дополнительный продукт оператора платформы, доказавший свою привлекательность в том числе и в России, учитывая, например, популярность "Озона". Пока банки будут развивать универсальный кредитный продукт, игроки рынка альтернативного кредитования продолжат искать незанятые ниши, недоступные банкам либо в силу их размера, либо особой специфики»,— отмечает управляющий партнер платформы «Поток» Юрий Попов.

В нынешних условиях особую важность приобретает поиск инвестплатформами специализации на определенном сегменте рынка или на определенном типе покупателей, указывают эксперты. «Работа мультифункциональных платформ возможна при разработке сильного программного обеспечения, которое позволит "переваривать" большое количество сделок. Однако даже после этого существенную роль будет играть скоринг — проверка предпринимателей»,— считает сооснователь платформы «Инвестмен» Николай Солодовников. При этом, по его мнению, универсальные платформы со временем будут терять актуальность «ввиду того, что скоринг предпринимателя и подбор залога не может быть универсальным для всех ниш».

И в условиях поиска такой «специализации» у «Ресейл Инвеста» будет конкурентное преимущество перед другими инвестиционными площадками ввиду большого опыта ведения ломбардного бизнеса у группы МГКЛ, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Сильной стороной компании будут не технологии, а уникальное торговое предложение, гарантия подлинности, удобство и сервис»,— считает он.

При этом компании придется проделать большую работу, чтобы наладить работу «Ресейл Инвест», отмечают эксперты. Компания существует более года, однако деятельность пока не вела — за 2024 год компания не имела никакой выручки. «Платформа имеет примитивнейший интерфейс и представляет собою простую IT разработку»,— указывает основатель инвестплатформы «Мани Френдс» Юрий Колесников. По его оценке, для вывода платформы на «проектную мощность», включая IT разработку и маркетинговую поддержку проекта, группе придется потратить еще 25–50 млн руб.

Группа МГКЛ не первая, которая решила обзавестись собственной инвестиционной площадкой. Так, в июне 2025 года коллекторская организация «Кредитор» выкупила площадку «Мани Френдс». По оценке экспертов, в ближайшее время таких инвестиционных площадок станет больше, что подстегнет конкуренцию в этой сфере. Однако помимо этого фактора к рискам в этой сфере также относятся низкая прозрачность продавцов, сезонность спроса, а также необходимость регулировать конфликт интересов между маркетплейсом и кредитором, указывает директор по развитию агрегатора реселлеров «ЗаложиПродай» Сергей Баринов.

Андрей Ковалёв, Ксения Дементьева