Ломбарды потянулись в розницу

На фоне роста цен и ограничения импорта в Россию сети ломбардов начали осваивать рынок вторичных продаж заложенных товаров розничным покупателям. Первые такие отделения под новым брендом «Ресейл Маркет» уже запустил «Мосгорломбард». В этом году магазины с подержанной техникой начала открывать и сеть «Первый ювелирный ломбард». Развитие ресейла — логичный шаг для сетей ломбардов, но им предстоит решать вопросы с организацией сервиса, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сеть «Мосгорломбард» выделила розничный формат и открыла первые точки, рассчитанные в первую очередь на продажу розничным покупателям невостребованных залогов — подержанных меховых, ювелирных изделий и техники с дальнейшим расширением ассортимента, сообщили “Ъ” в компании. В Москве первые две точки продаж под брендом «Ресейл Маркет» открылись в торговых галереях гипермаркетов «Ашан» в Марфино и на Пролетарском проспекте, еще два «Ресейл Маркета» до конца 2023 года откроются в торговых центрах «Мега» также рядом с «Ашанами», пояснили в «Мосгорломбарде». В «Ашане» на запрос “Ъ” не ответили.

Сеть «Мосгорлобмард» управляется АО МГКЛ. Согласно инвестиционному меморандуму, на июль 2023 года АО МГКЛ принадлежит Игорю Романову (19,73%), Анне Поповой (14,35%), Алексею Лазутину (12,62%), Елене Жирных (12,55%), Регине Свентковской (12,55%). В 2022 году выручка компании была на уровне 208,6 млн руб., чистая прибыль — 95,5 млн руб. В «Мосгорломбард» входит 109 отделений в Москве и Подмосковье, из них в половине ломбардов сейчас осуществляется вторичная продажа невостребованных товаров.

«Ресейл Маркеты» будут увеличенной площади по сравнению с обычными отделениями (около 30 кв. м) и расположатся в торгцентрах с высоким трафиком, пояснили в «Мосгорломбарде». Если пилотный проект окажется успешным, «Мосгорломбард» продолжит развивать розничный формат, говорит гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин.

Сейчас в отрасли заметен тренд на открытие ресейл-магазинов, отмечает совладелец сети «Первый ювелирный ломбард» Артем Евстратов. По его словам, группа в этом году открыла первые пять собственных магазинов по продаже техники. Но, например, сети «Фианит-Ломбард», как говорит его гендиректор Станислав Боронин, достаточно своих отделений, где активно реализуются невостребованные залоги. Ломбарды продают невостребованные ювелирные изделия переработчикам, но ресейл — наиболее экономически эффективный способ их реализации, для меховых изделий и электроники практически нет альтернативы магазинам перепродаж, считает господин Боронин.

По оценке «Мосгорломбарда», рынок ресейла сегодня составляет около 1 трлн руб., к 2027 году он может вырасти до 3 трлн руб. В этой сети ломбардов рассчитывают занять долю 3–5% на этом рынке. Росту популярности ресейла способствуют сокращение импорта и рост цен, говорит Артем Евстратов.

Развитие розницы — логичный шаг для сетей ломбардов, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Например, маржинальность продажи подержанной электроники и мобильных устройств выше, чем новой, особенно по параллельному импорту, указывает он. Но такая работа, как и в случае с другими товарами, требует определенных компетенций, подчеркивает эксперт. Например, по его словам, было бы целесообразно совместить продажу подержанной техники с услугами по ее сервису и ремонту, а это сетям ломбардов будет сделать сложнее, чем крупным сетям электроники, работающим в том числе в ресейле. Сооснователь ресейл-платформы The Cultt Мария Манаева указывает, что сети дискаунтеров по продаже таких товаров — перспективный формат на фоне сложившейся в России непростой экономической ситуации.

Полина Гриценко