Автомобили покатились в ломбарды

С начала 2024 года ЦБ включил в реестр ломбардов 12 специализированных автоломбардов. Это максимальное количество с 2020 года. Хотя на долю автоломбардов приходится не более 5% рынка в количественном выражении, сейчас есть все условия для развития бизнеса в этом сегменте. Такие ломбарды могут занять нишу на рынке автомобилей с пробегом. Он сейчас обновляется и пополняется китайскими моделями, с которыми не всегда готовы работать банки и дилеры. Но для этого нужна инфраструктура, создание и поддержание которой дорогое удовольствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За неполные восемь месяцев 2024 года Банк России включил в реестр ломбардов 12 специализированных автоломбардов. Это максимальное количество с 2020 года. Всего на текущий момент в реестре состоят 63 ломбарда, специализирующиеся только на автозалогах.

В реестре Банка России на текущий момент состоит 1870 ломбардов. По последним данным ЦБ, за январь—март объем выданных ломбардами займов достиг 64 млрд руб., при этом портфель займов вырос на 28%, до 58 млрд руб.

На долю автоломбардов в количественном выражении приходится не более 5% рынка. При этом есть все условия для появления новых игроков в сегменте. «Сейчас на рынке остались нишевые игроки, работающие с люксовым сегментом, а также некоторые участники, занимающиеся покупкой и продажей "автомобилей с историей"»,— описывает ситуацию председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. Однако текущая ситуация на рынке автокредитования и ломбардов может стимулировать новых игроков выходить в сегмент, тем более что при работе с автозалогами нет необходимости взаимодействовать с Пробирной палатой (см. “Ъ” от 18 марта), как при работе с драгметаллами и ювелирными изделиями, уверен он. Преимущество еще и в том, что в ломбарде нет ограничения по сумме займа, размер займа определяется рыночной стоимостью залогового имущества, тогда как для займа под залог автомобиля установлено ограничение в 1 млн руб., объясняет гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин.

В пользу ломбардов играет ряд факторов, указывают эксперты.

«Рост закредитованности населения, а также макропруденциальные лимиты, которыми Банк России регулирует возможность выдачи кредитов/займов,— отмечает господин Лазутин.— При пользовании услугами ломбардов закредитованность не изменяется ввиду отсутствия у заемщиков рисков в случае невозврата займа».

Рост параллельного импорта автомобилей и поставок китайских автомобилей на российский рынок и активация банков в сегменте автокредитования (по данным Frank RG, в июле сегмент автокредитования показал очередной максимум — 162,7 тыс. автокредитов на общую сумму 239,5 млрд руб., см. “Ъ” от 6 августа); работа универсальных ломбардов над увеличением ассортиментной матрицы (см. “Ъ” от 26 февраля); поиск новых ниш автодилерами — все это может стимулировать развитие автоломбардов, уверен господин Лазутин.

Сегмент автоломбардов в текущих условиях будет расти быстрее, чем другие сегменты ломбардного рынка, согласен директор компании «Бизнесдром» Павел Самиев. Такие ломбарды могут занять значимую нишу на рынке автомобилей с пробегом, который сейчас обновляется и пополняется пока новыми для сегмента китайскими моделями, с которыми не всегда готовы работать банки и дилеры, поясняет он. При этом на фоне продолжающегося роста стоимости автомобилей вкупе с очередным повышением ключевой ставки продажи б/у авто во втором полугодии могут показать значительный рост, полагает эксперт.

Автомобиль — понятный и ликвидный актив для ломбарда, признает господин Самиев. Но для работы в сегменте нужна инфраструктура, говорит он. «Чтобы принимать автомобили в залог, ломбарду необходима либо собственная стоянка, либо арендованная. В соответствии с правилами хранения залогов в ломбарде к залогам не должны иметь доступ третьи лица, кроме того, они должны быть соответствующим образом застрахованы»,— поясняет Станислав Боронин. При текущих ПСК такие затраты могут делать автоломбард нерентабельным, заключает он.

Полина Трифонова