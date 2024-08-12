Автомобили покатились в ломбарды
На рынке могут появиться новые игроки, специализирующиеся на автозалогах
С начала 2024 года ЦБ включил в реестр ломбардов 12 специализированных автоломбардов. Это максимальное количество с 2020 года. Хотя на долю автоломбардов приходится не более 5% рынка в количественном выражении, сейчас есть все условия для развития бизнеса в этом сегменте. Такие ломбарды могут занять нишу на рынке автомобилей с пробегом. Он сейчас обновляется и пополняется китайскими моделями, с которыми не всегда готовы работать банки и дилеры. Но для этого нужна инфраструктура, создание и поддержание которой дорогое удовольствие.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За неполные восемь месяцев 2024 года Банк России включил в реестр ломбардов 12 специализированных автоломбардов. Это максимальное количество с 2020 года. Всего на текущий момент в реестре состоят 63 ломбарда, специализирующиеся только на автозалогах.
В реестре Банка России на текущий момент состоит 1870 ломбардов. По последним данным ЦБ, за январь—март объем выданных ломбардами займов достиг 64 млрд руб., при этом портфель займов вырос на 28%, до 58 млрд руб.
На долю автоломбардов в количественном выражении приходится не более 5% рынка. При этом есть все условия для появления новых игроков в сегменте. «Сейчас на рынке остались нишевые игроки, работающие с люксовым сегментом, а также некоторые участники, занимающиеся покупкой и продажей "автомобилей с историей"»,— описывает ситуацию председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. Однако текущая ситуация на рынке автокредитования и ломбардов может стимулировать новых игроков выходить в сегмент, тем более что при работе с автозалогами нет необходимости взаимодействовать с Пробирной палатой (см. “Ъ” от 18 марта), как при работе с драгметаллами и ювелирными изделиями, уверен он. Преимущество еще и в том, что в ломбарде нет ограничения по сумме займа, размер займа определяется рыночной стоимостью залогового имущества, тогда как для займа под залог автомобиля установлено ограничение в 1 млн руб., объясняет гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин.
В пользу ломбардов играет ряд факторов, указывают эксперты.
«Рост закредитованности населения, а также макропруденциальные лимиты, которыми Банк России регулирует возможность выдачи кредитов/займов,— отмечает господин Лазутин.— При пользовании услугами ломбардов закредитованность не изменяется ввиду отсутствия у заемщиков рисков в случае невозврата займа».
Рост параллельного импорта автомобилей и поставок китайских автомобилей на российский рынок и активация банков в сегменте автокредитования (по данным Frank RG, в июле сегмент автокредитования показал очередной максимум — 162,7 тыс. автокредитов на общую сумму 239,5 млрд руб., см. “Ъ” от 6 августа); работа универсальных ломбардов над увеличением ассортиментной матрицы (см. “Ъ” от 26 февраля); поиск новых ниш автодилерами — все это может стимулировать развитие автоломбардов, уверен господин Лазутин.
Сегмент автоломбардов в текущих условиях будет расти быстрее, чем другие сегменты ломбардного рынка, согласен директор компании «Бизнесдром» Павел Самиев. Такие ломбарды могут занять значимую нишу на рынке автомобилей с пробегом, который сейчас обновляется и пополняется пока новыми для сегмента китайскими моделями, с которыми не всегда готовы работать банки и дилеры, поясняет он. При этом на фоне продолжающегося роста стоимости автомобилей вкупе с очередным повышением ключевой ставки продажи б/у авто во втором полугодии могут показать значительный рост, полагает эксперт.
Автомобиль — понятный и ликвидный актив для ломбарда, признает господин Самиев. Но для работы в сегменте нужна инфраструктура, говорит он. «Чтобы принимать автомобили в залог, ломбарду необходима либо собственная стоянка, либо арендованная. В соответствии с правилами хранения залогов в ломбарде к залогам не должны иметь доступ третьи лица, кроме того, они должны быть соответствующим образом застрахованы»,— поясняет Станислав Боронин. При текущих ПСК такие затраты могут делать автоломбард нерентабельным, заключает он.