Акции владельца «Мосгорломбарда» за два дня подешевели на 25%

Дешевеют и облигации. В зависимости от выпуска они потеряли от 3 до 23% стоимости, по данным Мосбиржи на 13:55 мск. Наибольшее падение — у выпуска МГКЛ 001Р-04 с погашением в январе 2028 года. Бумага торгуется по 574 руб. (–23,06%), доходность по последней сделке — 90,72%.