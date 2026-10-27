Акции владельца «Мосгорломбарда» за два дня подешевели на 25%
Акции МГКЛ, управляющей сетью «Мосгорломбард», за два дня потеряли 24,78%. Во вторник, 27 октября, бумаги на минимуме достигли 1,4 руб. за акцию, что на 10% ниже закрытия понедельника. Котировки снижаются седьмую сессию подряд.
Дешевеют и облигации. В зависимости от выпуска они потеряли от 3 до 23% стоимости, по данным Мосбиржи на 13:55 мск. Наибольшее падение — у выпуска МГКЛ 001Р-04 с погашением в январе 2028 года. Бумага торгуется по 574 руб. (–23,06%), доходность по последней сделке — 90,72%.
Всего в обращении у МГКЛ восемь выпусков биржевых облигаций на 3,85 млрд руб. Публичный долг с ЦФА, по данным Cbonds, — 5,9 млрд руб. Ближайший к погашению выпуск — МГКЛ 001Р-01 в декабре 2026 года — падает на 3,09%, на минимуме опускался на 5,88%.
Акции и облигации дешевеют на фоне сообщения ФНС о блокировке счетов 8 из 11 дочерних компаний МГКЛ на 1,22 млрд руб. и делах о банкротстве четырех из них. По данным СПАРК, заявления поданы в отношении ООО «Звезда», «Ресейл», «Комиссионный-2» и «Главмосторг».