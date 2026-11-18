Несмотря на то что компании пытаются реструктурировать долг, успешных примеров немного. «Они мало кому удаются, так как для принятия решений общим собранием владельцев облигаций нужно собрать 75% голосов»,— указывает Илья Винокуров. Это практически «невыполнимая задача, особенно когда большая часть облигационеров — физлица», констатирует эксперт. Для инвесторов более рациональным становится вариант фиксации убытка, «чтобы снизить налогооблагаемую базу, нежели длительное участие в реструктуризации или судебном разбирательстве», считает Владислав Зайцев.