Банк России против хранителей

Псевдоломбарды под видом оказания услуг по хранению имущества граждан фактически выдают займы под его залог, выяснил ЦБ. В таких серых сегментах не происходит ограничения полной стоимости кредита, не соблюдается и льготный срок, когда ломбард не имеет права реализовывать невостребованные вещи. Схема получила название «хранители» и принципиально отличается от привычных «комиссионок». По предварительным оценкам, на нее перешли уже около 2% небольших ломбардов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Банк России сообщил, что выявил мошенническую схему на рынке ломбардов. Под видом оказания услуг по хранению имущества граждан компании фактически выдают займы под его залог, подменяя соответствующие договоры.

Проценты по таким займам могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка. Переданное имущество не подлежит страхованию (для ломбардов это обязательно). Кроме того, нет гарантии, что клиенту нелегала выплатят деньги при реализации вещи (ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации и величиной обязательств потребителя), рассказывают в ЦБ.

Схема получила название «хранители». Она отличается от привычных комиссионок и схем договоров покупки с обратным выкупом, подтверждает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. «Компании предлагали человеку услугу хранения вещи, при этом в обеспечение сохранности вещи компания платила человеку обеспечительный платеж. Этот платеж он должен был отдать в момент возврата вещи вместе с процентами за хранение. То есть якобы человек пришел не за деньгами, а просто отдать на хранение свою вещь,—рассказывает она.— У многих возникли сомнения, в чем экономическая суть обеспечительного платежа». По словам госпожи Храпуновой, именно в отсутствии экономического смысла обеспечительного платежа и были предпосылки того, что схему признают нелегальной ломбардной деятельностью.

ЦБ уже вносит сведения о «хранителях» в список компаний с признаками нелегальной деятельности. По каждому выявленному нелегалу информация направляется в правоохранительные органы. Сами компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители — к уголовной, поясняют в Банке России. За текущий год за разные типы нарушений в перечень попала 371 компания (в 2022 году — 493, в 2021 году — 382). В целом по состоянию на 13 ноября в реестре Банка России состоит 1891 ломбард.

По оценкам председателя правления Региональной ассоциации ломбардов Людмилы Грибок, в «хранители» уже ушли около 2% небольших участников рынка ломбардов. Появление «хранителей» на ломбардном рынке связано с высокой регуляторной нагрузкой — внедрением ЕПС (единый план счетов) и ОСБУ (отраслевые стандарты бухгалтерского учета), ГИИС ДМДК (государственная интегрированная информационная система драгметаллов и драгоценных камней), поясняет она. «Не каждый мелкий ломбард выдержит затраты по их внедрению»,— подчеркивает госпожа Грибок.

Легальные ломбарды часто проигрывают конкуренцию таким «хранителям» и «комиссионкам», так как вынуждены нести «огромную регуляторную нагрузку, в результате рынок уходит в тень», говорит сооснователь «Первого ювелирного ломбарда» Артем Евстратов.

В этих серых сегментах фактически не действует регулирование, защищающее потребителя: не соблюдается ограничение полной стоимости кредита, не действует льготный месяц, когда ломбард не имеет права реализовывать невостребованные вещи, подчеркивает председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.

Между тем, отмечают участники рынка, потребители часто не понимают разницы между официальным и серым ломбардом. По мнению господина Лазутина, чтобы переломить тренд роста мошенничества на рынке, необходима либерализация регулирования сегмента как минимум путем ослабления ограничений по полной стоимости кредитов.

Полина Трифонова