В ломбарды заложили рентабельность

В 2022 году рынок ломбардов продемонстрировал высокую — более 10% — рентабельность. Максимальному за три года показателю способствовали регуляторные послабления, введенные во втором квартале из-за снижения цен на золото,— мораторий на ограничение полной стоимости кредита (ПСК). Однако уже в июле он был отменен, а сами ломбарды столкнулись с оттоком клиентов на фоне мобилизации и с сокращением срока займов из-за перехода граждан к сберегательной модели поведения. С марта 2023 года ломбарды ждут притока клиентов, но не роста чеков и сроков займов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года рентабельность портфеля ломбардов составила 10,2% — максимальный показатель за три года. В 2021 году он был на уровне 8,3%, в 2020 году — 8,6%. Это следует из данных Региональной ассоциации ломбардов (РАЛ). По информации ЦБ за шесть месяцев 2022 года (более свежие данные ЦБ еще не публиковались), портфель займов по итогам первого полугодия составлял 50,2 млрд руб. По оценкам председателя совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, портфель ломбардов вместе с комиссионками по итогам года достиг 60 млрд руб., только ломбардов — 50 млрд руб. Темпы прироста оказались незначительными, однако лучше прогнозов, когда участники рынка ожидали падения портфеля на 10%.

В реестре ЦБ состоит 1951 ломбард. На конец первого полугодия 2022 года активными заемщиками ломбардов являлись 2,4 млн граждан (число договоров займа — 4,8 млн штук). Размер среднего займа в ломбарде составлял на 1 июля 12 тыс. руб.

Высокая доходность ломбардов в прошедшем году во многом обусловлена послаблениями со стороны ЦБ. Во втором квартале регулятор отменил для отрасли ограничение на предельную ставку по кредиту (ПСК), чтобы компенсировать убытки из-за снижения цен на золото (см. “Ъ” от 24 июня 2022 года). После почти двукратного роста стоимости золота на бирже в марте, до 8 тыс. руб. за 1 г, цены к маю опустились ниже 4 тыс. руб. за 1 г. В результате ставки на займы с золотом в качестве залога в ломбардах в прошлом году выросли с 125% годовых в первом квартале до 159% годовых в четвертом квартале. На займы, в которых в качестве залога предоставляется автомобиль, ставки составляли 80–100%. Однако, по данным ЦБ, 81% залогов приходится именно на золото. Причем 25% золотых залогов остаются невостребованными и реализуются ломбардами в качестве ювелирных украшений или как лом драгметалла для переработки.

Однако с середины прошлого года ЦБ вернул ограничение на ПСК, несмотря на то что участники отрасли выступали за его отмену вовсе (см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года). Это будет давить на доходность отрасли в совокупности с изменением клиентского поведения: к концу 2022 года средний срок займа в ломбардах сократился в три раза, с 180 до 60 дней, отмечает член правления РАЛ Артем Евстратов. «Выручка упала (по ранее обнародованным оценкам, на 20–30%; см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года), кредитный портфель снизился, регуляторная нагрузка выросла (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года), а с ноября прошлого года началось и падение спроса на ломбардные услуги»,— описывает он ситуацию на рынке. И пока значительного улучшения динамики на рынке ждать не стоит, опасается собеседник “Ъ”. На первый квартал 2023 года ПСК установлена в размере 131%.

С момента объявления частичной мобилизации спрос на займы ломбардов сократился, «снизилось непродовольственное потребление, у людей снизилась потребность в деньгах», подтверждает гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин. Кроме того, многие клиенты ломбардов оказались среди тех, кто добровольно или в результате мобилизации участвует в военных действиях на территории Украины, продолжает он. Они получают выплаты, и их семьи не нуждаются на текущий момент в услугах ломбардов.

С марта 2023 года сегмент все же ждет притока новых клиентов на фоне ужесточения скоринга со стороны МФО (см. “Ъ” от 8 февраля) и роста безработицы. Однако едва ли они будут приносить более дорогие залоги и на более длительные сроки — «потребительские расходы сокращаются, на фоне неопределенности заемщики предпочитают держать при себе потенциальные залоги», уверены на рынке ломбардов.

Полина Трифонова