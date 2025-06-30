«Мосгорломбард» выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры ПАО «МГКЛ», материнской компании «Мосгорломбарда», утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,15 руб. на акцию. Всего на выплату направлено 48% от чистой прибыли — 190,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В сообщении компании указано, что датой закрытия реестра акционеров с правом на получение дивидендов установлено 7 июля. Срок выплаты не должен превышать десять рабочих дней с указанной даты.

МГКЛ вышла на IPO в конце 2023 года. В 2024 году компания нарастила выручку в четыре раза, до 8,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 50%, до 393 млн руб.

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