В «МГКЛ» опровергли сообщения о блокировке счетов

ПАО «МГКЛ», управляющее сетью «Мосгорломбард», опровергло сообщения о блокировке счетов компании. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба «МГКЛ» в Telegram-канале.

«Ранее технически была заблокирована незначительная сумма в рамках стандартных процедур налогового администрирования. Обязательства уже исполнены»,— сообщила пресс-служба «МГКЛ». Сейчас все расчеты проводятся в обычном режиме, утверждают в компании.

На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) появилась информация об операциях по счетам «МГКЛ». «Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются»,— отмечается в базе данных ФНС. После этого акции «МГКЛ» упали на 5,03%. По состоянию на 18:22 котировки отыграли падение и торгуются на уровне 2,48 руб. за штуку (-3,02%).