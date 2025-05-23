Главу оператора «Мосгорломбарда» уличили в инсайдерских сделках

Гендиректор ПАО МГКЛ (управляет «Мосгорломбардом») Алексей Лазутин и его жена Линда Лазутина совершали сделки с акциями компании, зная ее финансовую отчетность. За это супругов привлекли к административной ответственности. О произошедшем сообщила пресс-служба Банка России.

В феврале прошлого года господин Лазутин подписал финансовую отчетность компании за 2023 год. В документах содержалась информация о росте чистой прибыли МГКЛ. Затем, до обнародования этих данных, господин Лазутин начал скупать акции компании — он совершил 478 сделок по покупке ценных бумаг. После публикации отчетности, когда котировки выросли, господин Лазутин продал свои акции.

Госпожа Лазутина тоже покупала бумаги ПАО МГКЛ и продала их, когда компания опубликовала финансовую отчетность. Деньги на покупку акций ей переводил супруг.

Пресс-служба ЦБ отмечает, что сделки были совершены, когда в компании действовал запретительный период на сделки с акциями. Он действовал в течение 30 дней до публикации финансовой отчетности.

Банк России направил профессиональным участникам рынка акций и организаторам торговли предписания о приостановке совершения операций по брокерским счетам супругов. Пресс-служба не уточняет, какое наказание избрал для них суд — по ст. 15.21 КоАП РФ физлицам грозит штраф до пяти тыс. руб., должностным лицам — штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет.