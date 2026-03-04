«Мосгорломбард» замахнулся на банк

Как стало известно “Ъ”, группа МГКЛ, в которую входит один из крупнейших игроков на рынке ломбардов, «Мосгорломбард», ведет переговоры о приобретении банка с несколькими игроками. МГКЛ уже подала заявки о регистрации двух товарных знаков для будущего актива в Роспатент. Группа обсуждает приобретение банка с универсальной лицензией, а также лицензией на операции с драгметаллами, чтобы запустить розничное кредитование и организацию полноценных золотых обменников (купля-продажа золотых слитков). Если сделка состоится, она станет первым в истории случаем приобретения банка игроком ломбардного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что группа МГКЛ, самым известным активом которой является «Мосгорломбард», ведет переговоры о покупке банка, рассказали “Ъ” несколько источников на финансовом рынке. По их словам, на данный момент переговоры ведутся с несколькими банками с капиталом 0,5–3 млрд руб. «МГКЛ хочет приобрести банк с универсальной лицензией, а в идеале — с лицензией на операции с драгметаллами,— рассказывает один из собеседников “Ъ” на рынке ломбардов.— При этом в планах МГКЛ развитие розничного банкинга и создание сети полноценных золотых обменников. Покупка и продажа слитков и монет из драгоценных металлов в рамках всей сети ломбардов с последующим снижением ценовых спредов — большая незаполненная ниша, интересная на фоне роста стоимости драгоценных металлов» (см. “Ъ” от 22 января).

В МГКЛ отказались от комментариев. Однако, по информации “Ъ”, группа уже подала в Роспатент заявки на регистрацию названия банка — Голдбанк и Ломбанк (заявки есть в распоряжении “Ъ”).

Группа МГКЛ — публичный оператор на рынке ресейла, предоставляющий услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления. У группы три ключевых направления бизнеса: выдача займов под залог ювелирных изделий, меха и бытовой техники через сеть «Мосгорломбард» (один из крупнейших игроков на рынке); услуги ресейла высоколиквидных товаров; оптовая торговля драгоценными металлами (бренд «Лот Золото»). Акции ПАО МГКЛ обращаются на Московской бирже с декабря 2023 года, в результате IPO капитализация компании составила 3,17 млрд руб. Облигации ПАО МГКЛ обращаются на Московской бирже и СПБ Бирже.

До сих пор на рынке не было случаев, когда игроки рынка ломбардов приобретали банки. Впрочем, такой тренд развивается на микрофинансовом рынке (см. “Ъ” от 10 октября 2025 года).

Приобретение банка имеет ряд плюсов для крупного ломбарда, указывают участники рынка. «Доступ к дешевому фондированию — банк позволяет привлекать депозиты, что резко снижает стоимость ресурсов для выдачи займов под залог,— перечисляет один из собеседников “Ъ” на финансовом рынке.— Расширение продуктовой линейки (расчетные счета, карты, переводы), взаимная монетизация базы клиентов. Постоянные клиенты ломбарда могут стать клиентами банка, увеличивая общую прибыльность».

Кроме того, МГКЛ планирует создать полноценную сеть золотых обменников.

«Покупка и продажа слитков и монет из драгоценных металлов в рамках всей сети ломбардов с последующим снижением ценовых спредов — большая незаполненная ниша, интересная на фоне роста стоимости драгоценных металлов,— считает собеседник “Ъ” на рынке ломбардов.— Банки могут покупать и продавать слитки без НДС, но почти никто этого не делает, так как нет экспертизы по приему слитков. А если делают, то, как правило, принимают только те слитки, которые были проданы в этом банке и без дефектов с большими спредами». Ломбарды же могут принимать слитки, но не могут продавать в отделениях «Мосгорломбарда» (более 200 точек), где могут быть открыты дополнительные офисы банка, считает он. Кроме того, такой актив позволяет оптимизировать издержки: общие IT-системы, казначейство, compliance, маркетинг.

Впрочем, рассчитывать на быструю окупаемость актива сейчас не приходится. Регуляторные риски, присущие всей банковской системе (ужесточение норм ЦБ по капиталу, ликвидности и кредитованию), могут привести к повышению операционных затрат, что ограничит кредитный потенциал приобретаемого банка.

Ксения Дементьева