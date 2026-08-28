ЦБ предложил вдвое увеличить лимит для займов в МФО и ломбардах

Банк России предложил в два раза увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО) и в четыре раза — для ломбардов. Это следует из опубликованного проекта документа регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сейчас МФО и ломбарды могут выдать наличными из кассы до 50 тыс. руб. по договору займа. ЦБ предложил увеличить эту сумму до 100 тыс. руб. для МФО и до 200 тыс. руб. для ломбардов. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы вырастет до 2 млн руб. с нынешнего 1 млн руб.

Кроме того, предлагается увеличить лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) с 300 тыс. руб. до 1 млн руб. Ежедневный лимит по выдаче наличных вырастет с 2 млн руб. до 4 млн руб. Банк России будет принимать комментарии по проекту до 11 сентября 2026 года.