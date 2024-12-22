Ломбарды озолотились

По итогам III квартала ломбарды заработали больше, чем за весь 2023 год. Такие позитивные результаты сегмент демонстрирует на фоне роста цен на золото до исторических максимумов в этом году, а также перетока части клиентов из МФО в ломбарды на фоне ужесточения выдачи необеспеченных займов ЦБ. Эти же драйверы продолжат стимулировать рост отрасли и в следующем году, но только для крупных федеральных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам III квартала текущего года чистая прибыль рынка ломбардов составила 6,2 млрд руб., увеличившись в годовом сравнении на 97% и уже почти на 1 млрд руб. превысив результаты отрасли за весь 2023 год (5,1 млрд руб.). Рентабельность по отрасли в целом (ROE) увеличилась до 28% против 24% кварталом ранее, следует из «Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов» ЦБ. Всего за отчетный квартал ломбарды выдали займов на 75 млрд руб., что на 7% больше в квартальном сравнении и на 20% — в годовом. В результате портфель ломбардов достиг 66 млрд руб. (+5% к/к и +26% г/г), указано в материалах Банка России.

Такие показатели отрасли связаны с ростом стоимости золота (в октябре текущего года цена этого драгоценного металла достигала исторических максимумов, превысив $2700 за тройскую унцию, см. “Ъ” от 18 октября), на которое приходится порядка 80% залогов ломбардов. Сейчас, по данным Investing.com, золото стоит более $2600 за тройскую унцию. На этом фоне средний размер займа ломбардов превысил по итогам квартала 18 тыс. руб., это почти на 18% больше, чем годом ранее. Одновременно заемщики стали реже выкупать свои залоги, что ожидаемо увеличило доходы отрасли от реализации невостребованных залогов. Как указывает ЦБ, сумма денежных средств от реализации невостребованных вещей, поступивших за отчетный период в погашение задолженности по основному долгу по предоставленным займам за квартал, составила 30 млрд руб. (+22% г/г).

По итогам всего 2024 года портфель ломбардного рынка может достичь 75 млрд руб., чистая прибыль — приблизиться к 10 млрд руб., прогнозируют его участники.

Однако такие позитивные показатели отрасли обеспечены преимущественно ее крупнейшими игроками. «Крупные сетевые операторы на протяжении десятилетий наращивали количество розничных объектов, которые сейчас вышли в прибыльность и демонстрируют хорошие результаты,— отмечает председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин.— Отсюда рост рентабельности рынка в целом». При этом рентабельность небольших участников рынка — менее 10% и стремится к 0%, признает он. «Кроме того, как и в других сегментах, продолжается рост издержек по всем направлениям, самые чувствительные из которых — это арендные платежи, фонд оплаты труда и стоимость фондирования»,— поясняет господин Лазутин.

1862 действующих ломбарда зарегистрировано в реестре ЦБ, по данным на 21 декабря 2024 года

Драйвером роста отрасли на 2025 год станут, помимо высоких цен на золото, жесткие ограничения Банка России в части необеспеченного кредитования и микрофинансирования, уверен Алексей Лазутин. По его прогнозам, в следующем году портфель рынка вполне может достичь 100 млрд руб. И одним из драйверов роста рынка станет переток клиентов из МФО в ломбарды. Уже сейчас, по оценкам главы Региональной ассоциации ломбардов Людмилы Грибок, переток клиентов из микрофинансовой отрасли в ломбардную достигает 10–15%. Увеличение количества клиентов в ломбардах и спроса на займы подтверждают и в сети ломбардов «Фианит». «Часть заемщиков пришли в ломбард потому, что их лимиты по кредитным предложениям в других организациях оказались урезаны либо вообще исчезли»,— признает гендиректор сети Станислав Боронин. Хотя, по данным ЦБ, клиентская база ломбардов пока значительного роста на показывает, сохраняясь уже продолжительное время на уровне чуть более 2 млн клиентов.

Но и этот тренд поддержит преимущественно крупные федеральные сети, у которых есть ресурс на новые выдачи и на привлечение новых клиентов, полагает господин Лазутин: «Маленькие участники рынка будут перетекать в серые сегменты комиссионок, неподконтрольные ЦБ». По оценкам НОЛ, объем серого рынка на текущий момент может составлять уже более 20% от всего рынка.

Полина Трифонова