В Банк России потянулась нескончаемая цессия

Ломбарды просят ЦБ разрешить отрасли передавать залоговое имущество по цессионной схеме в случае ликвидации или поглощения. По мнению участников рынка, это обеспечит прозрачность и комфорт процедур для клиентов ломбардов, которые не будут лишены возможности пользоваться своим займом — продлевать его, получать компенсации и т. д. Регулятор не против инициативы, однако она потребует законодательных изменений и дополнительной оценки рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Участники ломбардного рынка предлагают разрешить передачу залогового имущества в случае ликвидации или поглощения ломбарда. С такой инициативой Национальное объединение ломбардов (НОЛ) обратилось в Банк России на последнем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, состоявшемся 30 мая.

Текущая редакция закона «О ломбардах» и позиция ЦБ не позволяют участникам рынка передавать портфель займов с залогами в порядке цессии при продаже ломбардом бизнеса. Это приводит к трудностям в случае ликвидации ломбарда или его покупки другим игроком. В том числе проблемы возникают у потребителей: они не могут продлевать займы, обращаться за компенсацией разницы между ценой реализации и суммой займа. Для самих ломбардов «невозможность передать портфель ведет к потере клиентской базы, потере значительного количества времени при передаче залогов, уходу ломбардов в серую зону», поясняют в НОЛ.

Сейчас портфель можно купить «только путем приобретения или слияния с юрлицом-ломбардом», что несет большое количество юридических рисков для покупателя, «так как небольшие ломбарды часто не могут выполнить весь арсенал требований регуляторов», отмечает председатель совета НОЛ Алексей Лазутин. Еще одним вариантом передачи портфеля может быть переоформление займов по мере окончания сроков, когда на одном розничном объекте работают сотрудники продающей и покупающей стороны, добавляет он.

Если портфель передается по цессии, для потребителя, если он согласится исходно, процесс происходит «бесшовно», полагает господин Лазутин. В Банке России говорят, что не имеют «принципиальных возражений против предоставления ломбарду возможности уступки прав (требований) по договору займа». Однако, уточнили в ЦБ, для реализации инициативы «требуется тщательная проработка, в том числе оценка возможных рисков для заемщика».

Общий портфель ломбардного рынка на текущий момент оценивается в 50–60 млрд руб. При этом примерно 80% рынка занимают сетевые операторы. Средние и крупные игроки, в прошлом году приостановившие экспансию, сейчас возвращаются к активному развитию. Основной целью для них являются небольшие участники с совокупным объемом портфеля 5–20 млрд руб.

Возражения есть у юристов, которые сомневаются, что клиентов ломбардов от недобросовестных действий может защитить именно цессия. «В соответствии с нормами гражданского законодательства, в рамках договора цессии изначальный кредитор (цедент) передает кредитору-правопреемнику все полученное от должника в счет уступленного требования, а поскольку предмет залога цеденту не принадлежит, то передать его он не может»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Если же он такое право получит, добавляет юрист, возникнут риски для заемщика, которому придется «буквально разыскивать переданное кредитору имущество». Есть и риски злоупотребления, когда ценное имущество может быть умышленно «спрятано» от заемщика путем заключения цепочки сделок на рынке цессии, уточняет Илья Жарский.

Впрочем, риски для клиентов есть и в текущем порядке. «Скорее всего, основным способом передачи портфелей сейчас является приобретение долей в самой компании, чтобы избежать необходимости уступки прав новому кредитору. И основные риски для клиентов заключаются в том, что не могут продлеваться сроки, которые исходно установлены с ломбардом»,— поясняет старший юрист КА Pen & Paper Святослав Орлов. При этом в случае исключения ломбарда из реестра ЦБ далее осуществляется реализация невостребованной вещи. В такой ситуации, отмечает юрист, перестает действовать правило о том, что «у клиента имеется три года на получение выплаты в виде разницы между суммой, вырученной при реализации невостребованной вещи, и суммой обязательств заемщика».

Полина Трифонова