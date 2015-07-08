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27 июля, суббота
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16:58
В редакцию «Дождя» пришла полиция
11:44
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
10:01
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
14:03
Госдеп заявил о поддержке минского и нормандского форматов
07:22
Трамп: у США нет оснований не ладить с Россией
17:32
Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии «Формулы-1»
17:19
В студии «Навальный LIVE» проходит обыск
17:06
Протестующие вышли на Старый Арбат и Петровку
16:40
Суд арестовал бывшего главу правительства Астраханской области
16:14
«Уфа» победила «Крылья Советов» в матче РПЛ
15:57
Путин опустился в батискафе на дно Финского залива
15:54
Основатель Bellingcat заявил о кибератаке из-за расследования о Скрипалях и ГРУ
15:35
МВД сообщило о задержании 295 человек на акции протеста в Москве
15:15
Пловец Минаков взял серебро на чемпионате мира в Кванджу
14:57
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение в массовых беспорядках
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(обновлено: 27.07.2019)
Деятельность БРИКС
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Свобода, равенство, брикство
Как саммит БРИКС в ЮАР растянулся для Владимира Путина на полночи
8
БРИКС-криг
Десятый саммит «пятерки» открывается на фоне торговых войн
Пятерка поработала на десятку
Николай Патрушев и его коллеги по БРИКС подготовили юбилейный саммит
Пятисторонний подход к одностороннему миропорядку
Главы МИДов стран-участниц подготовили саммит БРИКС
1
«Это не кино, а реальные процессы»
Мосгорсуд показал электронное правосудие
2
БРИКС идет с деньгами по судам и городам русским
Новый банк развития профинансирует проекты в РФ
3
Триста миллионов зальют в водопровод
Банк БРИКС может предоставить России кредит на модернизацию ЖКХ
6
Валерий Зорькин обещает новую доктрину глобализации
Бороться с индивидуализмом Запада предлагается в традициях русской общины
19
Между молниями и наковальней
Как Владимира Путина журналисты завалили вопросами, а он завалил их новостями
55
К такой-то дипломатери
Слова Сергея Рябкова прозвучали в Сямэне как последнее китайское предупреждение американским властям
34
Белеет саммит одинокой
Лидеры стран БРИКС уединились на китайском острове
1
C новым ростом
Почему инвесторы снова обратили внимание на страны БРИКС
К саммиту подходят с пяти сторон
В Пекине завершился совет министров иностранных дел БРИКС
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Банк БРИКС обещает выдать кредитов еще на $2,5 млрд
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия