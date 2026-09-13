Медиа государств, входящих в БРИКС, широко освещают саммит организации в Нью-Дели. Комментаторы подводят итоги двадцати первым годам существования, строят планы на перспективу и оценивают ее глобальную силу и влияние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

NDTV (Нью-Дели, Индия) Выстраивая БРИКС в Нью-Дели В конечном счете саммит в Нью-Дели подчеркивает реальность складывающегося многополярного мира. БРИКС больше не аббревиатура, отражающая рост развивающихся рынков, что, собственно, было первоначальной причиной ее изобретения экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом. БРИКС является основной дипломатической платформой Глобального Юга, с которой он требует институциональных реформ, диверсификации торговли и многовекторной дипломатии. Сможет ли группа превратить свое растущее членство… в единый рычаг геополитического влияния, зависит от того, насколько эффективно принимающие саммиты государства смогут справляться с внутренними противоречиями расширяющегося блока. В эти выходные Индия задала высокую планку.

Страны БРИКС объединяются для противодействия вызовам политики силы и однополярности

За последние два десятилетия механизм сотрудничества БРИКС стал самой влиятельной в мире платформой для взаимодействия развивающихся рынков и стран… БРИКС стала одной из главных сил, способствующих продвижению многополярного мира и большей демократии в международных отношениях… Принявшие участие в саммите лидеры пришли к общему пониманию по целому ряду важных направлений, включая вопросы безопасности, сотрудничества и развития, и приняли единую декларацию… Это демонстрирует то, что страны БРИКС ясно оценивают и возможности, и вызовы, с которыми они сталкиваются, а также их единое желание формировать более широкий консенсус по вопросам, представляющим общий интерес. Это поможет создать благоприятные условия для Китая, который как следующий… председатель будет вести БРИКС к еще большему масштабному развитию на следующем этапе.

Пезешкиан стремится расширить экономические связи и финансовые альтернативы на полях БРИКС

Встречи Пезешкиана в Нью-Дели формируют более широкую иранскую стратегию по укреплению двусторонних связей, расширению торговли с развивающимися экономиками, углублению региональной экономической интеграции и поддержке финансовых механизмов, предоставляющих развивающимся странам большую автономию. Акцент ставится не на том, чтобы в одночасье заменить доллар, а на создании большего числа возможностей для торговли и инвестиций — через национальные валюты, альтернативные каналы платежей, региональную взаимосвязанность и такие институты, как Новый банк развития БРИКС. Саммит в Нью-Дели дал возможность Ирану преследовать все эти цели одновременно: взаимодействовать с крупными азиатскими экономиками, такими как Индия и Малайзия, поддерживать диалог с ОАЭ, ключевым соседом по Персидскому заливу, расширять связи с Африкой через Эфиопию, работать в рамках БРИКС по продвижению более диверсифицированной международной экономической системы.

БРИКС в 20 лет: Эволюция и поиск более важной роли в управлении миром

Вопрос заключается уже не в том, выжила ли BRICS. Она выжила. Более важный вопрос — превзошел ли этот блок ожидания, которые возлагались на него два десятка лет назад, и, что важнее, может ли он оправдать еще большие ожидания, которые возлагаются на него сейчас. За последние 20 лет БРИКС превратилась из форума для диалога развивающихся экономик в многовекторный механизм, охватывающий торговлю, финансы, энергетику, технологии, вопросы здравоохранения, климата и гуманитарных обменов… БРИКС не нужно становиться антизападным блоком, чтобы стать еще более влиятельным. Многие развивающиеся страны стремятся не в новый идеологический лагерь, а к большей стратегической автономии, большим возможностям в плане развития, к тому, чтобы их голос был сильнее в институтах, которые все еще отражают прежнее разделение мировых сил… В 20 лет БРИКС далеко отошла от аббревиатуры, которая дала ей имя. Ее первые два десятилетия были сформированы ростом развивающихся экономик и расширением сотрудничества Юг—Юг. Следующая глава ее истории — о превращении этого коллективного веса в более широкое присутствие на мировой арене, в более справедливые правила и более эффективное глобальное управление.

Подготовил Николай Зубов