Путин: вклад БРИКС в мировой ВВП превысил вклад G7
Путин: БРИКС произвела 40% мирового ВВП за последние пять лет против 29% у G7
Страны БРИКС за последние пять лет произвели свыше 40% мирового ВВП. Вклад государств, входящих в состав «большой семерки», за тот же период составил порядка 29%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семерки» — почему она большая, я не понимаю — составил всего 29%»,— сказал российский лидер на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
Владимир Путин участвует в юбилейном саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели 11-13 сентября. Сегодня российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а затем встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абийем Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф.