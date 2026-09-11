Путин: вклад БРИКС в мировой ВВП превысил вклад G7

Страны БРИКС за последние пять лет произвели свыше 40% мирового ВВП. Вклад государств, входящих в состав «большой семерки», за тот же период составил порядка 29%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семерки» — почему она большая, я не понимаю — составил всего 29%»,— сказал российский лидер на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

Владимир Путин участвует в юбилейном саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели 11-13 сентября. Сегодня российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а затем встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абийем Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф.