Си Цзиньпин призвал Моди укрепить сотрудничество Китая и Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Нью-Дели. Си Цзиньпин призвал индийского премьера расширить сотрудничество двух стран, в том числе внутри организации.

«Китай и Индия могут учиться друг у друга, перенимая сильные стороны, и достигать общего развития»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по «Синьхуа»). Он добавил, что Китай считает отношения с Индией стратегическими и долгосрочными.

Саммит БРИКС проходит с 12 по 13 сентября. Он приурочен к 20-летию создания сообщества. На высшем уровне на мероприятии представлены восемь стран, в том числе Россия. В первый день саммита лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию.