Путин пригласил президента Египта на октябрьский саммит «Россия — Африка»

Президент России Владимир Путин встретился с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Нью-Дели. Он пригласил его приехать на саммит «Россия — Африка» 28-29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Kristina Solovyova / Reuters Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Kristina Solovyova / Reuters

Владимир Путин напомнил, что первый форум 2019 года прошел под председательством господина ас-Сиси. «В этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть Вас осенью этого года, в октябре, в Москве в рамках этих мероприятий»,— сказал российский президент (цитата по сайту Кремля).

Президент России назвал Египет давним надежным другом. Он добавил, что Москва учитывает позицию Египта и в своей практической политике. «Много событий происходит и в регионе, и в мире. Мне всегда не просто интересно, а всегда очень важно знать вашу позицию по всем этим вопросам»,— добавил господин Путин.

Владимир Путин находится в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. В индийской столице в эти дни проходит саммит БРИКС, приуроченный к 20-летию создания организации. В первый день рабочего визита президент России уже встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.