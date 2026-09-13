Иран поддержал призыв БРИКС к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке

Иран подписал совместное заявление стран БРИКС, в котором звучит призыв к сдержанности в ведении конфликта на Ближнем Востоке. Подпись под заявлением также оставил представитель ОАЭ.

«Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Западной Азии... призываем к проявлению максимальной сдержанности, а также к избеганию действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию»,— указано в совместном заявлении стран БРИКС (цитата по Reuters).

В заявлении также содержится призыв к защите гражданского населения, уважению суверенитета и территориальной целостности государств региона.

С марта на Ближнем Востоке продолжается конфликт между Ираном и США. Иранская сторона в ответ на атаки наносила удары по американским военным базам и объектам энергетики в ОАЭ. На саммите БРИКС представители Ирана и ОАЭ провели переговоры, на которых обсудили в том числе варианты деэскалации конфликта.