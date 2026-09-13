Иран поддержал призыв БРИКС к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке
Иран подписал совместное заявление стран БРИКС, в котором звучит призыв к сдержанности в ведении конфликта на Ближнем Востоке. Подпись под заявлением также оставил представитель ОАЭ.
«Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Западной Азии... призываем к проявлению максимальной сдержанности, а также к избеганию действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию»,— указано в совместном заявлении стран БРИКС (цитата по Reuters).
В заявлении также содержится призыв к защите гражданского населения, уважению суверенитета и территориальной целостности государств региона.
С марта на Ближнем Востоке продолжается конфликт между Ираном и США. Иранская сторона в ответ на атаки наносила удары по американским военным базам и объектам энергетики в ОАЭ. На саммите БРИКС представители Ирана и ОАЭ провели переговоры, на которых обсудили в том числе варианты деэскалации конфликта.
Значение заявления — в создании площадки, где члены объединения могут ситуативно договариваться по отдельным вопросам и обсуждать имеющиеся противоречия; больших ожиданий от БРИКС в роли инструмента деэскалации строить не стоит. Поэтому призыв к сдержанности имеет прежде всего дипломатическое значение.
Для Ирана и ОАЭ эта площадка важна из-за расхождения их позиций по конфликту. В мае разногласия уже помешали министрам иностранных дел БРИКС принять консенсусный документ: Иран требовал осудить действия США и Израиля, а ОАЭ, пострадавшие от иранских ударов и сбоев судоходства через Ормузский пролив, настаивали на защите гражданской инфраструктуры и свободе судоходства.
ОАЭ и ранее призывали США и Иран прекратить боевые действия и вернуться к переговорам, отдельно подчеркивая, что свободный и безопасный проход судов через Ормузский пролив жизненно важен для мировой экономики. При этом ситуация на Ближнем Востоке, как признавал в августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оказывает негативное воздействие и усложняет работу над документами БРИКС.