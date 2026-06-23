БРИКС призвали к коллективному ответу

Россия считает необходимым создать в рамках БРИКС механизм оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и ресурсные резервные фонды для оказания содействия населению государств—членов объединения. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности. По его словам, в ходе предварительных консультаций большинство делегаций уже поддержали эти инициативы, и Россия надеется, что их утвердят на предстоящем саммите объединения. Воплотить эту идею в жизнь, однако, будет непросто. С подробностями из Нью-Дели — специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (в центре) на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (в центре) на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

О новой российской инициативе в рамках БРИКС Сергей Шойгу рассказал в ходе выступления на встрече высоких представителей десяти стран объединения, курирующих вопросы безопасности. Механизм оперативного реагирования, по его словам, предполагает назначение уполномоченных лиц, ответственных за согласование скоординированных подходов БРИКС по тем или иным вопросам международной повестки дня, чрезвычайным ситуациям и кризисам. Эти представители должны иметь возможность организации оперативных контактов при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Что касается создания стратегических ресурсных резервов БРИКС, то Россия, по его словам, предлагает создать механизм хранения запасов медикаментов, продовольствия, энергоносителей, удобрений, редкоземельных металлов и иных жизненно важных товаров. «Эти резервы можно было бы использовать при чрезвычайных ситуациях»,— уточнил Сергей Шойгу.

Из его выступления следовало, что российская сторона уже довела суть своих инициатив до стран БРИКС в ходе состоявшегося в конце мая под эгидой СБ РФ Международного форума по безопасности и двусторонних контактов, и большинство делегаций в принципиальном плане их поддержали. «Надеемся, что они будут отражены в декларации по итогам саммита БРИКС в сентябре. Это позволит приступить к их практической реализации»,— заявил он.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которому в 2011 году присоединилась ЮАР,— в основном занимается продвижением торгово-экономического сотрудничества (увеличением взаимного товарооборота и инвестиций, облегчением расчетов в национальных валютах, развитием новых логистических маршрутов, поддержкой инфраструктурных проектов и так далее). В 2024–2025 годах к БРИКС присоединились Египет, Иран, Индонезия, ОАЭ и Эфиопия. К участию в объединении приглашена Саудовская Аравия.

Отвечая на вопрос “Ъ” на пресс-конференции по итогам визита, Сергей Шойгу дал понять, что проблемы с безопасностью, подобные нынешней ситуации в Персидском заливе, как раз демонстрируют острую необходимость в реализации таких инициатив, как те, что сейчас в плане реагирования на ЧС и создания банка резервов выдвинула Россия.

По его словам, «безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой». «Центральная координирующая роль международных организаций во главе с ООН фактически сведена к нулю»,— констатировал он, призвав провести «аудит» международных институтов, таких как Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа, Организация по запрещению химоружия и Международный уголовный суд. «Крайне важно сохранить за международно-правовой системой координирующую роль, которую пытаются подменить правом сильного, неким "порядком, основанным на правилах"»,— заявил он.

По словам Сергея Шойгу, именно БРИКС, в котором Россия видит один из опорных элементов полицентричного миропорядка, должно сыграть ключевую роль в выправлении ситуации в целях формирования справедливой архитектуры международных отношений.

Глава МИД Китая Ван И в ходе двусторонней встречи с Сергеем Шойгу в Нью-Дели дал понять, что Пекин поддерживает идею выхода БРИКС на новые соглашения в сфере безопасности. «Мы готовы с российскими друзьями через площадку БРИКС уплотнять наше взаимодействие вместе с нашими остальными партнерами, обсуждать текущие проблемы и вызовы безопасности, провести углубленный диалог и выйти на новые договоренности»,— заявил он.

В свою очередь хозяин встречи, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заявил об «особой роли», которую предстоит сыграть БРИКС «в мире, находящемся в состоянии турбулентности», и добавил, что это объединение должно уделять больше внимания новым вызовам и угрозам в сфере безопасности.