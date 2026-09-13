Путин заявил о независимости развития экономик стран БРИКС от давления извне

Государства БРИКС обладают каналами движения товаров, услуг и капиталов, которые не зависят от внешней конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причем не обращая внимания на давление извне»,— сказал российский лидер. Одним из главных ресурсов для развития объединения он назвал взаимодополняемость экономик стран-участниц.

«Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик»,— добавил Владимир Путин. Различия в структуре и специализации экономик, по его мнению, дают возможности для «практической кооперации, создания новых производственных цепочек технологий, услуг и рынков».