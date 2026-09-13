Путин заявил о независимости развития экономик стран БРИКС от давления извне
Путин: экономические отношения стран БРИКС не зависят от внешнего давления
Государства БРИКС обладают каналами движения товаров, услуг и капиталов, которые не зависят от внешней конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причем не обращая внимания на давление извне»,— сказал российский лидер. Одним из главных ресурсов для развития объединения он назвал взаимодополняемость экономик стран-участниц.
«Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик»,— добавил Владимир Путин. Различия в структуре и специализации экономик, по его мнению, дают возможности для «практической кооперации, создания новых производственных цепочек технологий, услуг и рынков».
Заявленная независимость БРИКС строится не на одном канале, а на связке инструментов: общей платежной инфраструктуре, альтернативной системе финансовых сообщений, расчетах в национальных валютах и резервном фонде для покрытия дефицита ликвидности и рисков. В 2024 году доля рубля и национальных валют в расчетах России с государствами БРИКС достигла 90%, то есть валютная составляющая такого механизма уже используется на практике.
Торговые расчеты должны дополняться инвестиционным контуром: актуальной задачей называлось увеличение встречных капиталовложений через механизмы объединения, прежде всего Новый банк развития. Этот банк страны БРИКС учредили в июле 2014 года для финансирования проектов в государствах объединения и других развивающихся странах.
При этом создание единой резервной валюты остается более сложной конструкцией: для нее потребовались бы общие правила денежно-кредитной политики, а разный уровень экономического развития стран БРИКС этому не способствует.